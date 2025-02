Ameriški predsednik Donald Trump je v torek dejal, da bo tujcem za delo in bivanje v ZDA prodajal "zlate karte" po ceni pet milijonov dolarjev, s čimer bodo ZDA dobivale bogate priseljence. Kot je dodal v pogovoru z novinarji v Ovalni pisarni Bele hiše, za to ne potrebuje zakona, ker ne bo prodajal državljanstev.

Tujci za delo in bivanje v ZDA dobijo tako imenovano zeleno karto, ki je odskočna deska do državljanstva. Donald Trump je ob napovedi novega vizumskega programa dejal, da bo njegova karta zlata in bo pripeljala v ZDA uspešne in bogate ljudi, ki bodo zaposlovali Američane in plačevali davke.

Na novinarsko vprašanje, ali bodo lahko prihajali tudi ruski oligarhi, je Trump odvrnil, da lahko, saj so med njimi zelo prijazni ljudje.

Trump je dejal, da bo program zaživel čez približno dva tedna in da naj bi nadomestil obstoječi vizum za vlagatelje EB-5, obenem pa ponudil pot do državljanstva, poroča nemška tiskovna agencija DPA. Program EB-5 zagotavlja zelene karte tujim državljanom, ki se zavežejo vlaganju v ameriška podjetja.

Sodnik Trumpovi vladi naložil plačilo več milijonov dolarjev pomoči tujini

Medtem je ameriški zvezni sodnik Amir Ali v torek vladi predsednika Donalda Trumpa naložil plačilo več milijonov dolarjev različnim neprofitnim organizacijam, ki jih je prizadel njegov ukaz o zamrznitvi pomoči tujini, poročajo ameriški mediji. Trumpova vlada se je že pritožila na prizivno sodišče.

Sodnik je ugotovil, da vlada krši njegovo sodbo, s katero je pred dvema tednoma blokiral predsednikov izvršni ukaz o uvodni 90-dnevni zamrznitvi vse pomoči tujini.

Še posebej je bil oster do odvetnikov Trumpove vlade, ker ta ni plačala pogodbenikom za delo, opravljeno še pred zamrznitvijo pomoči tujini.

Drugi poraz na sodišču

Trumpovi odvetniki so priznali, da vlada ni upoštevala sodnega ukaza, vendar so v isti sapi trdili, da ji tega ni treba storiti, ker ima predsednik absolutno imuniteto, poroča ABC.

Trumpova vlada je doživela tudi poraz na zveznem sodišču v Seattlu, kjer je sodnik Jamal Whitehead razveljavil odločitev o prenehanju sprejemanja beguncev v ZDA.

Tožbo so vložile številne skupine in organizacije za pomoč beguncem z argumentom, da Trumpova blokada krši zvezno zakonodajo, poroča CNN.

Trumpovi vladni odvetniki so trdili, da ima predsednik pravico do zanikanja vstopa v ZDA osebam, ki so škodljive za interese države. Niso pa pojasnili, kako so to lahko begunci, katerih sprejem je odobril kongres.

"Kongres je z zakonom vzpostavil program sprejemanja beguncev, predsednikov ukaz pa ta program razveljavlja. Predsednik lahko zavrne sprejemanje beguncev, vendar ta pooblastila niso neomejena," je opozoril Whitehead.