Gledati so morali Donalda Trumpa, ki poljublja stopala Elona Muska #video

Na ministrstvu ZDA za stanovanja in urbani razvoj je v ponedeljek nekdo prevzel nadzor nad vsemi televizijskimi in drugimi zasloni, ki so nameščeni na hodnikih ministrstva, in na njih predvajal z umetno inteligenco ustvarjeni videoposnetek ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki poljublja gola stopala svojega tesnega zaupnika, milijarderja Elona Muska.

Televizorje so izklopili iz elektrike

Po navedbah Marise Kabas, ameriške novinarke, ki se je takrat zadrževala v prostorih ministrstva za stanovanja in urbani razvoj v ZDA, se je umetnointeligenčni videoposnetek Trumpa in Muska z napisom "Naj živi pravi kralj" predvajal več kot pet minut, preden so ga odstranili z zaslonov na hodnikih ministrstva.

To so sicer storili ročno, je zapisala na družbenem omrežju Bluesky (vir). Vodstvo osebja na ministrstvu namreč naj ne bi takoj našlo rešitve za prekinitev predvajanja bizarnega videoposnetka, zato so več zaposlenih poslali v vsako etažo ministrstva, da so televizijske zaslone preprosto izklopili.

Napis "Naj živi pravi kralj" je referenca na pogoste zajedljive komentarje, da je predsednik ZDA v resnici Elon Musk, Trump pa je le njegova marioneta. Foto: Posnetek zaslona

Kdo je v ozadju dogodka, za zdaj še ni znano. Pojavljajo se sicer ugibanja, da gre ali za nekoga, ki je zaposlen na ministrstvu in ima dostop do internega omrežja za predvajanje večpredstavnostnih vsebin, ali pa za hekerja oziroma skupino hekerjev, ki jim je uspelo pridobiti dostop do omrežja.

Predsednik Musk?

Besedilo v videoposnetku – "Naj živi pravi kralj" – se sicer nanaša na cinične opazke mnogih kritikov Trumpove predsedniške administracije, da ima milijarder Elon Musk, ki se je močno zavzel za zmago Trumpa na predsedniških volitvah in velja za njegovega tesnega zaveznika, prevelik vpliv na odločitve predsednika.

Na družbenih omrežjih se v krogih kritikov Donalda Trumpa in Elona Muska zadnji mesec pojavljajo pozivi za naslavljanje Elona Muska s predsednikom, saj naj bi to lahko začelo motiti Trumpa in vneslo razkol med tesna politična zaveznika. Za zdaj se sicer zdi, da tovrstni komentarji nimajo nobenega vpliva na razmerje med Trumpom in Muskom. Foto: Reuters

Muska so v zadnjih tednih med drugim že večkrat razglašali za tako imenovanega predsednika v senci oziroma Trumpa označevali za marioneto "pravega" predsednika Muska.

Donald Trump in Bela hiša sta na družbenem omrežju X pred dnevi sicer delila objavi, v katerih je bil ameriški predsednik prikazan kot kralj, zraven pa je bil prav tako pripis "Naj živi kralj!".