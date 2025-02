Musk vodi urad za vladno učinkovitost (Doge), ki sicer nima nobenih formalnih pooblastil, neformalno pa deluje preko agencij, kot je Urad za upravljanje osebja oziroma neke vrste kadrovska služba.

Ta je v soboto več kot dvema milijonoma uslužbencev poslala navodilo, naj opišejo, kaj so minuli teden delali, Musk pa ga je objavil na svojem družbenem omrežju X.

Televizija ABC je v ponedeljek poročala, da so nekatera ministrstva, kot je finančno, navodilo vzela resno, druga, na primer pravosodno in obrambno, pa so uslužbencem sporočila, da ga ni treba upoštevati.

WOW! This actually just happened!



The Monitors were just hacked at the U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) to display an AI video of Trump licking Elon Musk’s toes.



The caption over it read: “LONG LIVE THE REAL KING.” pic.twitter.com/11JWuH2XfZ