Vse "neposredno zaposleno osebje", razen tistih na kritičnih položajih, bo od nedelje ob 23.59 po lokalnem času oziroma od danes ob 5.59 po srednjeevropskem času na administrativnem dopustu, piše v izjavi na spletni strani Usaid. Prav tako nameravajo odpustiti približno 1.600 uslužbencev agencije z delovnimi mesti v ZDA.

Ugibanja o prihodnosti Usaida so se začela kmalu po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo, ko je novi predsednik ukazal začasno zamrznitev vseh oblik pomoči tujini za 90 dni, dokler ne bo opravljen pregled dejavnosti. Trump in milijarder Elon Musk sta bila nato večkrat kritična do agencije. Trump namreč meni, da jo vodi "skupina radikalnih norcev".

Agencija Usaid, ustanovljena leta 1961, zagotavlja humanitarno in drugo pomoč v več kot sto državah sveta. V lanskem proračunskem letu je imela iz zvezne blagajne zagotovljenih 40 milijard dolarjev, kar je manj kot odstotek celotnega proračuna ZDA, največ pomoči pa je bilo namenjene Ukrajini, Etiopiji in Jordaniji.