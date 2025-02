Trump z novim plazom ukazov

Ameriški predsednik Donald Trump je v petek zvečer sprejel nov niz izvršnih ukazov, s katerimi je med drugim zamrznil pomoč Južni Afriki, napovedal razširitev pravice do orožja, ustanovil verski urad Bele hiše in se imenoval za vodjo Kennedyjevega centra v Washingtonu.

Zamrznitev pomoči Južni Afriki je Trump utemeljil z južnoafriškim zakonom, ki naj bi omogočal zaplembe zemljišč belim kmetom brez odškodnine. Južnoafriške oblasti sicer takšno interpretacijo zakona zavračajo in trdijo, da gre za dezinformacijo.

Lastništvo zemljišč je v Južni Afriki sporno vprašanje, saj je tri desetletja po koncu apartheida večina kmetijskih zemljišč še vedno v lasti belcev, vlada pa je pod pritiskom zaradi izvajanja reform.

Trump je v petek ob podpisu izvršnega ukaza napovedal, da bodo ZDA spodbujale preselitev tistih, ki iz Južne Afrike bežijo pred rasno diskriminacijo, ki jo podpira vlada.

Skliceval se je tudi na nacionalno varnost ZDA, ki naj bi jo ogrožala zunanja politika Južne Afrike zaradi dobrih odnosov z Iranom in slabega odnosa do Izraela. Južna Afrika je konec leta 2023 vložila tožbo proti Izraelu na Meddržavnem sodišču (ICJ) v Haagu zaradi genocida nad Palestinci v Gazi.

Podpora pravici do orožja

Trump je v petek podpisal tudi izvršni ukaz, s katerim namerava odpraviti vse ukrepe proti razširjenosti nevarnega orožja v ZDA, ki jih je zaradi šolskih in drugih strelskih napadov uvedel predsednik Joe Biden. Ukaz tudi pooblašča novo pravosodno ministrico Pam Bondi za pripravo predlogov za zaščito pravice do orožja.

Ustanovil je tudi verski urad Bele hiše in vsem agencijam zvezne vlade naročil, naj jamčijo za verske svoboščine in odpravijo vse vrste verskih diskriminacij.

Sam sebe vidi kot vizionarja

Poleg tega je odstavil predsednika Kennedyjevega centra v Washingtonu, milijarderja Davida Rubensteina ter na čelo kulturnega centra postavil sebe. Zamenjati pa namerava tudi druge člane upravnega odbora. "Ne delijo naše vizije zlate dobe v umetnosti in kulturi. Kmalu bomo naznanili nov odbor z neverjetnim Donaldom Trumpom na položaju predsednika," je sporočil.

Ob tem je na Truth Social objavil, da so imeli v centru lani predstavitev kraljic preobleke, kar se ne bo več dogajalo.

Trump že v prvem predsedniškem mandatu ni prihajal na letne gala dogodke Kennedyjevega centra, ker so ga nagrajenci redno kritizirali in so tudi napovedali, da jih ne bo na prireditve, če bo tam Trump.

Zvezni sodnik v ZDA blokiral odpuščanje zaposlenih pri Usaid

Tožba je bila vložena v četrtek in Nichols je razsodil, da potrebuje čas za odločanje o primeru, v tem času pa je odpuščanje zaposlenih prepovedano, poroča televizija ABC.

Trumpova vlada je nameravala odpustiti vseh 2.200 v ZDA zaposlenih uslužbencev Usaida in skoraj vse zaposlene v tujini v naslednjih 30 dneh. Ohraniti je nameravala le 300 ljudi. Agencija ima zaposlenih okrog deset tisoč ljudi doma in po svetu in zagotavlja pomoč revnim po svetu.

"Usaid vodijo radikalno levi norci. Toliko povsem nepojasnjenih prevar. Korupcija je na ravni, ki se redko vidi," je Trump v petek zvečer na svojem družbenem mediju Truth Social ponovil obtožbe, ki jih do zdaj še ni utemeljil. Trump je nad Usaid poslal urad za vladno učinkovitost (doge), ki ga vodi milijarder Elon Musk.

Ob ugled se bodo spravili sami

Zamrznitev dela agencije že ogroža življenja po svetu. Po poročanju televizije MSNBC so med drugim na hitro ustavili program testiranja zdravil, sodelujoči bolniki pa nimajo dostopa do zdravstvene pomoči.

"Priča smo najhujši zunanjepolitični neumnosti v zgodovini ZDA. Prihodnje generacije se bodo čudile, da kitajski ukrepi niso zmanjšali ameriškega ugleda in varnosti, ampak je to storil ameriški predsednik z milijarderjem, ki najprej strelja in šele potem meri," je v New York Timesu zapisala nekdanja vodja Usaida in veleposlanica pri ZN Samantha Power.