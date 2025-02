V ZDA protesti proti ukrepom predsednika Trumpa #video

V večjih mestih v ZDA so v sredo potekali protesti proti dosedanjim ukrepom novega predsednika Donalda Trumpa, poročajo ameriški mediji. Čeprav so potekali v skoraj vseh prestolnicah zveznih držav, protesti niso bili posebej množični.

Organizirani so bili na spletu pod geslom 50501, kar pomeni 50 protestov v 50 državah na en dan.

V prestolnici Michigana Lansing se je po poročanju televizije MSNBC zbralo okoli 2.000 protestnikov. Drugod, med drugim v Chicagu, Philadelphii, Austinu, Little Rocku, Atlanti, Tampi in drugih mestih, je protestiralo po nekaj sto ljudi.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Med drugim so protestirali proti izgonu nezakonitih priseljencev, ukrepom proti transspolnim osebam, napovedi prevzema Gaze, zaprtju Agencije za mednarodno pomoč (Usaid) in drugim ukrepom. Ponekod so se protestnikom pridružili demokratski kongresniki, ki so posebej opozarjali na nevarnost dostopa milijarderja Elona Muska do plačilnega sistema ministrstva za finance.

Protest je potekal tudi pred sedežem ministrstva za delo ZDA, kjer so zaposleni skupaj z demokrati Muskovim sodelavcem onemogočili dostop.

Foto: Reuters Foto: Reuters

Muskovo vodenje tako imenovanega urada za vladno učinkovitost glede na zadnjo anketo Economista in YouGov med Američani ni priljubljeno. Novembra lani je v tovrstni anketi 47 odstotkov republikancev želelo, da dobi Musk veliko vpliva v prihodnji Trumpovi vladi, v sredo objavljeni anketi pa je ta delež padel na 26 odstotkov. Med demokrati in neodvisnimi volivci Muskovo vlogo podpira le šest odstotkov vprašanih.