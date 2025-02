Trump: Prevzeli bomo Gazo. Palestinci naj se izselijo.

Poudarki pomembnejših dogodkov dneva:



Palestinsko islamistično gibanje Hamas je danes zavrnilo načrt predsednika ZDA Donalda Trumpa o izselitvi Palestincev iz Gaze. To je po mnenju gibanja "recept za ustvarjanje kaosa in napetosti v regiji". Palestinski odposlanec pri ZN Rijad Mansur je medtem mednarodno skupnost pozval k spoštovanju želje Palestincev, da ostanejo v Gazi.

"Naše ljudstvo na območju Gaze ne bo dovolilo, da se ti načrti uresničijo. Potrebno je končati okupacijo in agresijo na naše ljudi, ne pa jih izgnati z njihove zemlje," je po poročanju katarske televizije Al Jazeera sporočil Hamas.

Prav tako je poudaril, da prebivalstvo Gaze "že več kot 15 mesecev pod bombardiranjem preprečuje načrte za preselitev in deportacijo". "Ukoreninjeni so v svoji zemlji in ne bodo sprejeli nobenih načrtov, katerih cilj je izkoreniniti jih iz njihove domovine," je še dodalo gibanje.

S tem se je Hamas odzval na torkove izjave Trumpa, da bodo ZDA prevzele Gazo, odstranile porušene zgradbe in sprožile neverjeten gospodarski razvoj. Predlagal je tudi trajno preselitev Palestincev iz Gaze v sosednje države ter ponovil poziv Jordaniji in Egiptu, naj jih sprejmeta.

Tudi Mansur, ki sicer Trumpa ni omenil, je nasprotoval ideji o izselitvi Palestincev in mednarodno skupnost pozval k spoštovanju želje Palestincev, da ostanejo v Gazi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Naša domovina je naša domovina, če je del nje, območje Gaze, uničen, je palestinsko ljudstvo izbralo možnost, da se vanjo vrne. Menim, da bi morali voditelji in ljudje spoštovati želje palestinskega ljudstva," je dejal in dodal, da je območje Gaze del Palestine.

Savdska Arabija ne bo vzpostavila diplomatskih odnosov z Izraelom, če ne bo ustanovljena država Palestina, so danes v odzivu na izjave izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja o normalizaciji odnosov navedli pri zunanjem ministrstvu v Rijadu. Zagotovili so, da zaveza neodvisni državi Palestina ostaja neomajna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Savdska Arabija si bo še naprej vztrajno prizadevala za ustanovitev neodvisne palestinske države s prestolnico v Vzhodnem Jeruzalemu in brez tega ne bo vzpostavila diplomatskih odnosov z Izraelom," so na omrežju X zapisali pri ministrstvu.

Savdska Arabija ni nikoli priznala Izraela in se tudi ni pridružila leta 2020 izpogajanemu dogovoru, v skladu s katerim sta uradne odnose z Izraelom vzpostavili njeni zalivski sosedi Bahrajn in Združeni arabski emirati ter Maroko. Kmalu po začetku vojne v Gazi 7. oktobra 2023 pa je Rijad prekinil pogajanja o morebitni normalizaciji odnosov z Izraelom.

"ZDA bodo prevzele Gazo in jo bomo predelali. Lastili si jo bomo in bomo odgovorni za odstranitev vseh neeksplodiranih bomb in drugega orožja," je med drugim dejal Trump, potem ko je napovedal, da bodo Palestince preselili nekam, kjer jim bo lepo.

"Mislim, da bi morali dobiti dober, svež, prelep kos ozemlja, mi pa dobimo ljudi, ki bodo dali denar, da jo zgradijo in jo naredijo prijetno za prebivanje," je o svoji zamisli dejal Trump.

Ameriški predsednik Donald Trump na novinarski konferenci po torkovem srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem. Foto: Reuters

Trump prepovedal ameriške prispevke za UNRWA

Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj naročil revizijo ameriškega financiranja ZN in agencij, prepovedal proračunsko financiranje Agencije za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA) in prekinil ameriško sodelovanje s Svetom za človekove pravice ZN. Trumpov ukaz predvideva tudi revizijo ameriškega financiranja celotnih ZN oziroma plačevanja v redni proračun in proračun za mirovne organizacije ter delovanje različnih agencij ZN. "Vedno sem verjel, da imajo ZN izjemen potencial, ampak niso dobro vodeni. Konflikti, ki jih rešujemo, bi morali biti že urejeni ali pa bi morali vsaj dobiti nekaj pomoči. Vendar te pomoči nikoli ne dobimo," je novinarjem v Beli hiši povedal Trump. ZN so največja plačnica v proračun ZN, pri čemer zagotavljajo 22 odstotkov sredstev v redni proračun in 27 odstotkov v proračun za mirovne operacije.

Trajna preselitev Palestincev?

Predlagal je trajno preselitev Palestincev iz Gaze v sosednje države ter ponovil poziv Jordaniji in Egiptu, naj jih sprejmeta. "Če pogledaš skozi desetletja, Gaza je sama smrt. To se dogaja že leta. Vse je smrt. Vendar lahko dobimo čudovito območje za stalno preselitev v prijazne domove, kjer bodo srečni in se ne bo streljalo nanje, ne bodo jih pobijali, ne bodo zabodeni do smrti, kot se dogaja v Gazi," je dejal.

Kasneje je dejal tudi, da bo Gaza postala riviera Bližnjega vzhoda. "Nočem soliti pameti, ampak riviera Bližnjega vzhoda. To bi bilo tako veličastno," je izjavil in ni izključil možnosti, da bodo ZDA tja poslale svoje vojake. "Storili bomo vse, kar bo potrebno. Če bo to potrebno, bomo to storili," je odgovoril na vprašanje o ameriški vojski.

Foto: Reuters

Netanjahu svojega mnenja ni izdal

Netanjahu v svoji izjavi ni povedal, ali se s tem strinja, pohvalil pa je Trumpovo nekonvencionalno razmišljanje, ki bo Izraelu pomagalo uresničiti cilje. S to novo Trumpovo miselnostjo naj bi po Netanjahujevih besedah skupaj preoblikovali Bližnji vzhod.

Trump kasneje ni odgovoril na vprašanje, na podlagi česa bi lahko ZDA prevzele Gazo, ampak je dejal, da vidi dolgoročno lastništvo, ki bo stabiliziralo Bližnji vzhod. Dejal je, da do tega sklepa ni prišel zlahka, ampak so mu vsi, s katerimi je govoril, priznali, da je to odlična zamisel.

Joeja Bidna ni omenjal

Netanjahu je Trumpa na novinarski konferenci imenoval za najboljšega prijatelja Izraela in zagotovil, da bo Izrael končal vojno s Hamasom, ko bo zmagal. Nanizal je uspehe v času vojne s Hamasom, Hezbolahom in Iranom, pri čemer ameriške pomoči prejšnje vlade predsednika Joeja Bidna ni omenjal.

Poudaril je, da želi Izrael v Gazi doseči tri cilje – uničenje Hamasa, osvoboditev talcev in zagotoviti, da Izraelu iz Gaze nikoli več ne bo pretila grožnja.

Netanjahu je prvi tuji voditelj, ki je obiskal Belo hišo, odkar je Trump 20. januarja prevzel oblast v ZDA. Na novinarski konferenci sta oba zatrjevala, da Iranu ne bodo dovolili, da pride do jedrskega orožja, vidno navdušeni Netanjahu pa je Trumpa pohvalil, da je odstopil od iranskega jedrskega sporazuma v svojem prvem mandatu.

Foto: Reuters

Invazija na Gazo

O nadaljevanju uresničevanja dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom voditelja nista veliko govorila. Izrazila sta upanje, da bo mogoče doseči normalizacijo odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo, pri čemer je Trump voditelje Savdske Arabije označil za zelo dobre ljudi.

Trumpove izjave so naletele na nasprotovanje v regiji Bližnjega vzhoda kakor tudi v ZDA. Demokratski senator iz Connecticuta Chris Murphy je dejal, da se je Trumpu povsem zmešalo. "Želi ameriško invazijo Gaze, ki bo zahtevala več tisoč ameriških življenj in potisnila regijo nazaj za 20 let. To je bolno," je sporočil senator.

Chris Murphy Foto: Reuters

Skeptični tudi republikanci

Republikanski kolega iz Južne Karoline Lindsey Graham je izjavil, da prebivalci njegove zvezne države verjetno niso navdušeni nad napotitvijo ameriških vojakov v Gazo, kar bo lahko problem, vendar pa je dodal, da sam še ni zavzel stališča.

Lindsey Graham Foto: Reuters

V ozadju odmevnih izjav na novinarski konferenci pa je Trumpov odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff napovedal četrtkovo srečanje s katarskim premierjem Šejkom Mohamedom al Tanijem na Floridi za razpravo o izvajanju druge faze dogovora o prekinitvi ognja.