Pregled pomembnejših dogodkov dneva



9.05 V streljanju pri izraelski kontrolni točki na Zahodnem bregu več ranjenih

7.45 Witkoff po srečanju z Netanjahujem upa, da se bo prekinitev ognja v Gazi obdržala

6.30 Netanjahu s Trumpom o drugi fazi prekinitve ognja v Gazi

6.15 Fajon v Libanonu o pomembnosti dogovora o prekinitvi ognja

9.05 V streljanju pri izraelski kontrolni točki na Zahodnem bregu več ranjenih

Kot je pojasnila vojska, se je strelski napad zgodil pri nadzorni točki v bližini vasi Tajsir. Po krajši izmenjavi strelov je vojska napadalca ubila. V incidentu je bilo ranjenih sedem ljudi, od tega dva huje, ob sklicevanju na izraelske medije poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ekstremistični izraelski naseljenci so medtem ponoči napadli vas Susja južno od Hebrona, pri čemer so na več hiš metali kamenje, uničili rezervoarje za vodo in poškodovali avtomobile, je poročala palestinska tiskovna agencija Wafa.

Nasilje se je še zaostrilo po izbruhu vojne v Gazi 7. oktobra 2023, ki se je končala s sklenitvijo dogovora o prekinitvi ognja. Od začetka spopadov v Gazi je bilo po navedbah palestinskih oblasti v napadih izraelskih sil oziroma izraelskih naseljencev na Zahodnem bregu ubitih več kot 850 Palestincev.

7.45 Witkoff po srečanju z Netanjahujem upa, da se bo prekinitev ognja v Gazi obdržala

Posebni odposlanec predsednika ZDA Donalda Trumpa za Bližnji vzhod Steve Witkoff je v ponedeljek po srečanju z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem v Washingtonu izrazil upanje, da se bo prekinitev ognja med Izraelom in Hamasom po vojni v Gazi obdržala, poroča tiskovna agencija AFP.

Witkoff in Netanjahu sta govorila o drugi fazi dogovora o talcih in prekinitvi ognja v Gazi, danes pa se bo izraelski premier sestal še s predsednikom Donaldom Trumpom.

Trump je v ponedeljek izjavil, da nima nobenega zagotovila, da se bo premirje, ki od 19. januarja velja na območju Gaze, nadaljevalo. Witkoff, ki je bil prisoten ob njem, je dodal: "Za zdaj drži in vsekakor imamo upanje (...), da bomo rešili talce, rešili življenja in upamo, da bomo vse to rešili na miren način."

Ena od glavnih možnosti, ki so trenutno na mizi, je podaljšanje prve faze dogovora, kar pomeni nadaljevanje izpuščanja treh ali štirih izraelskih talcev vsak teden in nadaljnje izpuščanje Palestincev iz izraelskih zaporov, poroča Jerusalem Post.

Pogovori in srečanja potekajo v času, ko se spreminja mehanizem posredovanja. Izraelski uradnik je za časnik opozoril, da bodo pogovori o dogovoru o talcih potekali na povsem drugačen način kot doslej. "Vračamo se k shuttle diplomaciji, kjer bo Witkoff glavni posrednik in se bo pogovarjal z nami, Katarci in Egipčani," neimenovanega uradnika navaja Jerusalem Post.

Netanjahu je pred odhodom v ZDA menil, da lahko sodelovanje s Trumpom na novo izriše zemljevid Bližnjega vzhoda, še bolj kot dosedanje vojne Izraela proti Hamasu, Hezbolahu in Iranu.

Trump naj bi pritisnil na Netanjahuja, da se premirje podaljša. V nedeljo je dejal, da pogovori z Izraelom in drugimi bližnjevzhodnimi državami napredujejo, vendar je v ponedeljek spet opozoril, da ni nobenih zagotovil, da se bo mir v regiji obdržal.

Predstavniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas so povedali, da so se pripravljeni začeti pogovarjati o podrobnostih druge faze, ki naj bi zajemala izpustitev preostalih ujetnikov in bi lahko privedla do trajnejšega konca vojne.

Vendar pa je Trump predlagal, da bi Palestince iz Gaze poslali v sosednja Egipt in Jordanijo. Obe državi sta skupaj s Palestinci to odločno zavrnili.

V okviru 42-dnevne prve faze premirja v Gazi naj bi Hamas v zameno za približno 1.900 Palestincev, ki so v izraelskih zaporih, postopoma izpustil 33 talcev.

Štiri izmenjave talcev in zapornikov so že bile izvedene. Zaradi prekinitve ognja so v Gazo začeli prihajati hrana, gorivo, medicinska in druga pomoč, razseljeni prebivalci pa so se začeli vračati na sever območja Gaze.

6.30 Netanjahu s Trumpom o drugi fazi prekinitve ognja v Gazi

Izraelski premier Benjamin Netanjahu se bo danes v okviru pogovorov o načrtovani drugi fazi prekinitve ognja v Gazi v Washingtonu sešel z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. Netanjahu je prvi tuji voditelj, ki ga bo Trump sprejel po vrnitvi v Belo hišo.

Pred odhodom v ZDA je Netanjahu v nedeljo povedal novinarjem, da bo s Trumpom razpravljal o zmagi nad palestinskim gibanjem Hamas, boju proti Iranu in osvoboditvi vseh talcev v rokah Hamasa. Foto: Reuters

Dejal je še, da je Izrael s svojim ravnanjem v vojni že spremenil podobo Bližnjega vzhoda. "Verjamem, da lahko v tesnem sodelovanju s predsednikom Trumpom ta zemljevid (Bližnjega vzhoda, op. p.) preoblikujemo še dodatno in na bolje," je dodal.

Izraelski premier je obisk v Washingtonu začel v ponedeljek s srečanjem z odposlancem ameriškega predsednika za Bližnji vzhod Stevom Witkoffom, ki je pred tem opravil pogovore s ključnima posrednikoma v pogajanjih o Gazi, Katarjem in Egiptom.

Druga faza pogovorov o prekinitvi ognja naj bi sicer zajemala izpustitev preostalih ujetnikov in pogovore o koncu vojne, čemur pa več članov Netanjahujeve vlade nasprotuje. Nekateri so celo opozorili, da bodo poskušali strmoglaviti vlado, če Izrael po izteku prve faze prekinitve ognja ne bo nadaljeval napadov na Gazo.

6.15 Fajon v Libanonu o pomembnosti dogovora o prekinitvi ognja

Zunanja ministrica Tanja Fajon bo danes in v sredo v okviru svoje bližnjevzhodne turneje obiskala Libanon, kjer se bo sestala s tamkajšnjim političnim vrhom. Zavzela naj bi se za spoštovanje dogovora o prekinitvi ognja med Izraelom in Hezbolahom ter si ogledala več humanitarnih projektov, ki jih zunanje ministrstvo izvaja skupaj s partnerji.

Fajon se bo danes in v sredo v Bejrutu sestala s predsednikom Libanona Josephom Aounom, ki je v začetku januarja prevzel položaj po dveh letih političnega zastoja, predsednikom parlamenta Nabihom Berijem, libanonskim zunanjim ministrom Abdulahom Bou Habibom in mandatarjem za sestavo vlade Navafom Salamom.

Med obiskom bo po napovedih pozdravila dogovor o prekinitvi ognja ter hkrati obsodila nasilje na jugu Libanona in dejstvo, da izraelska vojska tega območja še ni zapustila. Podprla naj bi tudi delo tamkajšnje mirovne misije ZN Unifil in se zavzela za spoštovanje ozemeljske celovitosti Libanona.

Prav tako si bo ogledala več humanitarnih projektov, ki jih ministrstvo izvaja s partnerskimi organizacijami. Med drugim bo obiskala center za razminiranje, ki deluje v okviru libanonske vojske in s katerim sodeluje ITF – Ustanova za krepitev človekove varnosti, ter eno od zavetišč za ženske, ki so bile žrtve nasilja, je sporočilo zunanje ministrstvo.

V okviru turneje je Fajon v nedeljo in ponedeljek obiskala Jordanijo, kjer je med drugim poudarila nedopustnost prisilnega razseljevanja Palestincev in nezakonite pripojitve Zahodnega brega. V četrtek bo predvidoma obiskala tudi Sirijo, če bodo to dopuščale varnostne razmere.