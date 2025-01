V izraelskih napadih na jugu Libanona je bilo v torek ranjenih najmanj 36 ljudi, danes pa še pet. Libanonski premier Nadžib Mikati je obsodil napade in poudaril, da gre za novo kršenje libanonske suverenosti in očitno kršitev dogovora o prekinitvi ognja. Napada sta se v torek zgodila v bližini mesta Nabatijeh in približno dva kilometra oddaljenem mestu Zavtar.

15.35 Izrael zanika obtožbe Hamasa o zadrževanju humanitarne pomoči za Gazo

14.50 V izraelskih napadih na jugu Libanona ranjenih več ljudi

Palestinsko gibanje Hamas je danes obtožilo Izrael, da zavlačuje dostavo nujne humanitarne pomoči v Gazo in ne spoštuje sporazuma o prekinitvi ognja, kar bi lahko vplivalo na izpustitev talcev. Izrael je obtožbe zanikal in jih označil za lažne. Na sever opustošene palestinske enklave se je medtem samo ta teden vrnilo več kot 376.000 ljudi.

"Opozarjamo, da bodo nadaljnje zamude in izogibanje reševanju vprašanj glede dobave pomoči vplivale na naravni potek procesov sporazuma, vključno z izmenjavo ujetnikov," sta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila dva neimenovana visoka uradnika Hamasa.

Skupina voznikov tovornjakov je za EFE povedala, da jim izraelske oblasti v torek sprva niso dovolile prehoda z zaboji sadja in zelenjave, ker so bili za 20 centimetrov višji od "dovoljene višine", kasneje pa so lahko vstopili v Gazo, ko so razložili več vrst zabojev in tako znižali višino tovora. Foto: Reuters

Palestinsko islamistično gibanje je ob tem zaprosilo posrednike v pogajanjih z Izraelom, torej Katar, Egipt in ZDA, naj posredujejo tudi pri tem vprašanju.

Izrael je medtem zavrnil obtožbe o zadrževanju pomoči za Gazo. "To so popolnoma lažne novice", je po navedbah AFP povedal tiskovni predstavnik agencije Cogat - organa izraelskega obrambnega ministrstva, ki je pristojen za palestinske civilne zadeve.

Nekaj voznikov na mejnem prehodu Rafa med Egiptom in Gazo je sicer po navedbah španske tiskovne agencije EFE potrdilo, da so izraelske oblasti zadržale več tovornjakov zaradi polomljenih lesenih palet in višine naloženega tovora na paletah.

Skupina voznikov tovornjakov je za EFE povedala, da jim izraelske oblasti v torek sprva niso dovolile prehoda z zaboji sadja in zelenjave, ker so bili za 20 centimetrov višji od "dovoljene višine", kasneje pa so lahko vstopili v Gazo, ko so razložili več vrst zabojev in tako znižali višino tovora.

Po podatkih egiptovskih oblasti v teh dneh prek mejnega prehoda Rafa v Gazo vsak dan vstopi povprečno 300 do 350 tovornjakov s humanitarno pomočjo namesto 600, kot določa sporazum o prekinitvi ognja, ki sta ga sredi meseca podpisala Izrael in Hamas.

Razseljeni Palestinci se medtem vračajo na svoje domove, tudi v najbolj razdejani severni del Gaze. Po podatkih urada ZN za humanitarne zadeve (OCHA) je od ponedeljka zjutraj do torka popoldne na sever Gaze prišlo več kot 376.000 ljudi.

Severni del Gaze je sicer po navedbah lokalnih palestinskih oblasti popolnoma uničen. Tamkajšnji prebivalci zelo težko dostopajo do pitne vode, hkrati pa že sedaj primanjkuje zatočišč za več sto tisoč ljudi, ki naj bi se še vrnili na sever enklave, poroča katarska televizija Al Jazeera.

Izraelska vojska je potrdila napada. Kot so pojasnili, so ciljali vozila šiitskega gibanja Hezbolah, ki naj bi prevažala orožje na jug Libanona, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kot so dodali, so odločeni še naprej delovati v skladu z dogovorom med Izraelom in Libanonom kljub poskusom Hezbolaha, da bi se vrnil v južni Libanon. Ukrepali bodo proti vsem, kar predstavlja grožnjo Izraelu.

V novem napadu danes pa je bilo ranjenih pet ljudi. Izraelska vojska je zadela mesto Majdal Selm, poroča tiskovna agencija Reuters na svoji spletni strani.

V skladu z dogovorom o premirju, sklenjenem 27. novembra, naj bi Hezbolah umaknil svoje sile severno od reke Litani in odstranil vso preostalo vojaško infrastrukturo na jugu. Izrael bi v zameno umaknil svoje sile z območja Libanona. Tam naj bi nato svoje pripadnike ob boku mirovnih sil ZN namestila libanonska vojska.

Ravno v nedeljo so dogovor sicer podaljšali do 18. februarja, saj izraelska vojska še ni umaknila svojih sil, pred podaljšanjem roka pa je v napadih na povratnike, ki so se vračali na svoje domove, ubila najmanj 22 ljudi, vključno z libanonskim vojakom.