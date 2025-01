Srbija lani za 30-krat povečala izvoz orožja v Izrael

Srbija je v minulem letu v Izrael izvozila za dobrih 42 milijonov evrov orožja, kar je 30-kratno povečanje v primerjavi z letom 2023. Izrael je Srbiji po drugi strani prodal topniške sisteme in drone ter napredno vohunsko tehnologijo, je v torek poročala balkanska raziskovalna mreža Birn.

Srbija je lani nadaljevala izvoz orožja v Izrael kljub pozivom strokovnjakov Združenih narodov za človekove pravice k ustavitvi dobave smrtonosnega orožja v to državo zaradi vojaških operacij v Gazi.

Leta 2024 je v Izrael tako izvozila orožje in strelivo v vrednosti 42,3 milijona evrov. Leto pred tem je vrednost izvoženega srbskega orožja v Izrael znašala 1,4 milijona evrov, je pokazala skupna raziskava izraelskega časnika Haaretz in Birna, ki je vrednost izvoženega orožja izračunal na podlagi srbskih carinskih podatkov.

Trgovina poteka v obe smeri

Do povečanja izvoza orožja iz Srbije v Izrael je prišlo sredi izraelske agresije v Gazi po napadu gibanja Hamas 7. oktobra 2023. Dobava srbskega orožja se je nadaljevala tudi po sklenitvi dogovora o prekinitvi ognja, pri čemer so ta mesec na beograjsko letališče prispela in z njega odletela najmanj tri letala izraelske vojske, še piše Birn.

Trgovina po pisanju raziskovalne mreže poteka v obe smeri. Srbija je ta mesec sklenila dogovor o nakupu naprednih topniških sistemov in dronov izraelske družbe Elbit Systems. Poročilo organizacije Amnesty International je decembra razkrilo še, da so srbski obveščevalni organi ob pomoči napredne izraelske vohunske opreme podjetja za nadzorne dejavnosti Cellebrite vdrli v telefone več novinarjev, aktivistov in drugih posameznikov.

Izrael kot vrata v ZDA

Višji raziskovalec v beograjskem centru za varnostno politiko Vuk Vuksanović je za Birn ocenil, da je izvoz orožja v Izrael za Srbijo poleg finančne spodbude tudi način, da si Srbija pridobi naklonjenost ZDA. Beograd Izrael po njegovih besedah dojema kot vrata do ZDA. Ta logika bo po vrnitvi Donalda Trumpa v Belo hišo po njegovi oceni še bolj izrazita, saj da bi bil Trump lahko še bolj naklonjen Izraelu, kot je bil njegov predhodnik Joe Biden.

S prekinitvijo ognja 19. januarja so se po 15 mesecih ustavili izraelski napadi na opustošeno palestinsko enklavo. Skupno je bilo od takrat po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi ubitih skoraj 47 tisoč ljudi, še več kot 110 tisoč pa je bilo ranjenih. Število mrtvih je verjetno še precej višje, saj so mnogi še pogrešani.