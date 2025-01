Več kot 300 tisoč Palestincev se je že vrnilo na sever Gaze #foto

V ponedeljek se je na tisoče Palestincev začelo vračati na domov, potem ko je izraelski premier Benjamin Netanjahu v nedeljo naznanil dogovor o izpustitvi šestih talcev v zameno za dovoljenje, da se Palestinci vrnejo na sever razdejane enklave.

Po podatkih Hamasa se je v enem dnevu na sever vrnilo 300 tisoč Palestincev, pričakujejo pa, da se bo v prihodnjih dneh število povzpelo na 600 tisoč. Podobno so Združeni narodi na družbenem omrežju X pisali o več sto tisoč Palestincih, ki so se vrnili na sever, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na poti več nadzornih točk

Tisti, ki so se na pot podali z avtomobili, so morali prečkati nadzorno točko. Tam so jih namreč pregledali predstavniki zasebnih varnostnih podjetij, ki želijo preprečiti, da bi na sever enklave prišlo orožje. To je eden od pogojev, ki jih je postavil Netanjahu, da se lahko Palestinci vrnejo domov.

Potrebujejo več kot sto tisoč šotorov

Zaradi porušenih stavb ostajajo velike potrebe po začasnih namestitvah. Po navedbah oblasti v Gazi samo v istoimenskem mestu in na severu razdejane enklave trenutno potrebujejo okoli 135 tisoč šotorov oz. bivalnih prikolic, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Številni Palestinci so na sever skušali priti že pretekli konec tedna, a je Izrael to blokiral. Vztrajal je, da civilistom ne bodo dovolili prehoda, dokler palestinske oborožene skupine iz ujetništva ne izpustijo civilistke, ki bi jo morali po izraelskih navedbah predati že v soboto. Netanjahu je nato v nedeljo zvečer sporočil, da so dosegli dogovor glede nadaljnje izpustitve talcev, trije bodo izpuščeni v četrtek, trije pa v soboto.