Palestinsko islamistično gibanje Hamas naj bi danes izpustilo štiri izraelske talke v zameno za skupino Palestincev, ki so zaprti v izraelskih zaporih. To bo predvidoma druga izmenjava ujetnikov od začetka veljave dogovora o prekinitvi ognja v Gazi v nedeljo, ko je Hamas Izraelu predal tri talke, Izrael pa iz zaporov izpustil 90 Palestincev.

Za opustošeno palestinsko enklavo je prekinitev ognja v veljavi od nedelje, ko je Hamas izpustil tri Izraelke v zameno za 90 Palestincev, večinoma žensk in mladoletnikov, ki so bili zaprti v izraelskih zaporih.

Po navedbah Hamasovega uradnika se bo izmenjava ujetnikov nadaljevala tudi danes, pri čemer naj bi gibanje izpustilo štiri 7. oktobra 2023 zajete izraelske vojakinje. Izrael naj bi v zameno za štiri talke izpustili okrog 180 palestinskih zapornikov.

Foto: Reuters

Tri faze dogovora

Dogovor o prekinitvi ognja, ki so ga pogajalci Izraela in Hamasa sklenili ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja, zajema tri faze. Prva bo predvidoma trajala šest tednov. V njej naj bi Hamas izpustil 33 od 94 izraelskih talcev, ki so še vedno v Gazi. Izrael bo po navedbah Egipta v tem času izpustil 1.890 Palestincev.

V preostalih dveh fazah naj bi sledili izpustitev preostalih talcev, postopen umik izraelskih sil z naseljenih območij v Gazi, pa tudi začetek povojne obnove enklave.

Od sklenitve dogovora se je okrepila dobava humanitarne pomoči v enklavo, pod ruševinami pa so reševalci našli že več sto trupel. Po najnovejših podatkih tamkajšnjega palestinskega ministrstva za zdravje je bilo tako med vojno v Gazi od 7. oktobra 2023 ubitih 47.283 ljudi, še 111.472 pa ranjenih.