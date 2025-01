24-letna Raphael je Hamasov napad preživela, ker se je skrila pod kup trupel. V sredo je zmagala v televizijski resničnostni oddaji HaKokhav Haba (Prihodnja zvezda), s čimer si je pripela pravico, da Izrael zastopa na Evroviziji 2025 v Baslu maja letos, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med kvalifikacijami za tekmovanje je Raphael zapela baladno različico slavne švedske zasedbe in nekoč zmagovalke Evrovizije Abba Dancing Queen. Pesem je posvetila, kot je dejala, vsem angelom, ki so umrli v Hamasovem napadu na festival.

Sodelovanje Izraela na lanski Evroviziji na Švedskem so zaznamovali protesti proti vojni v Gazi, ki se je razdivjala po Hamasovem napadu. Izrael in Hamas sta letos sklenila dogovor o prekinitvi spopadov v Gazi. Skupno je bilo od začetka vojne v Gazi 7. oktobra 2023 po zadnjih podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje ubitih okoli 46.900 ljudi, še več kot 110 tisoč pa ranjenih.

Pripadniki Hamasa so v zgodnjih urah 7. oktobra 2023 izvedli napad na glasbeni festival Nova, ki je potekal na prostem, približno dva kilometra stran od območja Gaze, udeležilo pa se ga je približno tri tisoč obiskovalcev. Pripadniki Hamasa so med napadom več ur preganjali udeležence festivala in po uradnih izraelskih podatkih ubili več kot 370 ljudi, 44 pa so jih ugrabili za talce.

Med kvalifikacijami za tekmovanje je Raphael zapela baladno različico slavne švedske zasedbe in nekoč zmagovalke Evrovizije Abba Dancing Queen. Pesem je posvetila, kot je dejala, vsem angelom, ki so umrli v Hamasovem napadu na festival. Foto: Reuters

Bila je priča grozotam, ki "jih ni mogoče opisati z besedami"

V pričanju pred Svetom Združenih narodov za človekove pravice aprila lani je Raphael pripovedovala, da se je, ko se je začel raketni napad, ki je bil uvod v večurni Hamasov napad, skupaj z drugimi obiskovalci festivala zatekla v majhno zaklonišče, a so pripadniki kmalu začeli streljati tudi tam.

"Nenadoma se je moj svet sesul. Bila sem ujeta in bala sem se za svoje življenje. Bila sem priča grozotam, ki jih ni mogoče opisati z besedami," je še povedala.

"Duševne brazgotine bodo ostale z mano za vedno"

"Prijatelji in neznanci so bili ranjeni in ubiti pred mojimi očmi. Ko so trupla umorjenih padla na nas, sem doumela, da je skrivanje pod njimi edini način, da preživim to nočno moro." Po njenih navedbah je napad v zaklonišču poleg nje preživelo še deset drugih. "Telesne poškodbe, ki sem jih utrpela, se celijo, duševne brazgotine bodo ostale z mano za vedno," je dodala.

Foto: Reuters