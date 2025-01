Hrvati diskvalificirali evrovizijsko tekmovalko

Hrvaška radiotelevizija (HRT) je iz Dore, izbora nacionalnega predstavnika za Pesem Evrovizije, diskvalificirala glasbenico Natalie Balmix. Kot so pojasnili na HRT, so se za to potezo odločili, ker je glasbenica preveč spremenila pesem, s katero se je prijavila.

"Natalie Balmix, ki bi morala na Dori 2025 nastopiti s pesmijo Život ide dalje, je izključena iz tekmovanja zaradi občutnih sprememb v končni različici pesmi," so pojasnili na HRT. "Pesem je po natečaju izbrala sedemčlanska žirija, medtem pa je njena končna različica, predana 5. januarja, glasbeno in besedilno spremenjena za več kot 50 odstotkov. Dva neodvisna glasbena producenta sta potrdila, da je prišlo do sprememb v produkcijskem, aranžerskem, besedilnem in dinamičnem segmentu ter da končna različica te pesmi predstavlja novo glasbeno delo."

Po pravilih tekmovanja bo namesto Natalie Balmix priložnost za nastop na Dori dobila rezerva, izvajalec Fenksta, ki se bo predstavil s skladbo Extra. Ob tem velja omeniti, da je bil kot rezerva na lansko tekmovanje uvrščen tudi Baby Lasagna, ki je pozneje za Hrvaško na Pesmi Evrovizije osvojil visoko drugo mesto.