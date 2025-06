Oven

Napočil je čas, da se posvetite sebi in poskušate spremeniti vaš dosedanji pogled na svet. Izogibajte se nepremišljenim pripombam, kajti ne bi vam bilo všeč, če bi prav vas razglasili za odgovorno osebo in povzročitelja nekaterih nevšečnosti. Bodite premišljeni in pazljivi pri svojih dejanjih.

Bik

Danes se bodo na začrtani poti kar naprej pojavljale ovire in zdelo se vam bo, da ne glede na to, koliko se trudite in si prizadevate uresničiti zastavljene cilje, ne boste mogli priti na zeleno vejo. Obstaja velika možnost, da se boste po nakaj poskusih le vdali in pustili stvarem, da bodo stekle s svojim tokom.

Dvojčka

Vidite, kaj je narobe, in natanko veste, kaj morate storiti. Čas je, da zamisli spremenite v dejanja. Bodite pozorni na čustva, ki prihajajo od neke osebe, kajti utegnejo biti v nasprotju s tistim, kar si trenutno želite in bi vas zato lahko nekoliko vrgla iz vzpostavljenega ravnotežja. Ambicioznost in dosežki bodo tokrat pohvaljeni.

Rak

Danes boste potrebovali podporo. Poiščite jo pri prijateljih, družini in ljubljeni osebi, nikar se ne trudite zavrniti ponujene roke pomoči samo zato, da bi sebi in drugim pokazali, da vse lahko postorite sami. Obnovite pretrgane vezi in na novo zgradite porušene mostove ter si na ta način zagotovite izhod iz obstoječih težav.

Lev

Trudili se boste vesti lepo, duhovito in šarmantno, a bližnji ljudje vas bodo napačno ocenili. Prepustite tudi drugim, da se obremenjujejo z zadevami, ki ne prinašajo materialnih koristi, pozitivnih učinkov ali obetavnih reklam. Vi se tokrat umaknite in poskušajte vplivati iz ozadja. Izogibajte se stresnim situacijam .

Devica

Notranje neravnovesje se bo močno odražalo na vseh današnjih aktivnostih. Ne dovolite si, da bi se preveč zapletli v osebne konflikte. Raje počakajte. Vse kaže na to, da bo to stanje prav hitro minilo in spoznali boste, kaj vam v življenju dejansko nekaj pomeni in kam je potrebno usmeriti svoj čas in energijo.

Tehtnica

Dogovori bodo prinesli veliko boljše izide kot običajno. Denar vam bo v tem obdobju tudi zelo pomemben in lahko boste izboljšali stanje na tekočem računu. Zelo boste pridni in ustvarjalni, zato kar svobodno sprejmite vse izzive in pri določenih zadevah tudi malo tvegajte. Spremljala vas bo sreča!

Škorpijon

Sprejeli boste odločitev, ki bo presenetila tudi vas same. S partnerjem boste imeli živahne in dinamične pogovore. Zelo bo vztrajen pri svojem mnenju, dotaknila pa se bosta tem, povezanih z otroki, financami in tudi kakovostjo vajinega seksualnega življenja. Morda boste slišali nekaj, česar partner do zdaj delil z vami.

Strelec

Vaš svet domišljije in fantazij bo izjemno aktiven in prišli boste do nekaterih izjemnih zamisli. Imeli boste kar nekaj priložnosti, zato nikar ne bodite ignorantski in poslušajte svojo intuicijo. Ne zanemarite nekoga, ki vam je zelo blizu, tudi na poslovnem področju, ker vas bo le sodelovanje, polno spoštovanja, pripeljalo do uresničevanja zastavljenih ciljev.

Kozorog

Trenutno ne vidite pravega izhoda iz težave, ki ste jo zakuhali. Stvari boste poskušali nekoliko prehitro in nepremišljeno rešiti. To ne bo zadostovalo, zato hitra rešitev ne bo tista prava. Čeprav sami ne boste toliko čutili posledic nepremišljenega dejanja, bodite pozorni na druge, ki bodo zaradi vašega neprimernega ravnanja veliko bolj trpeli.

Vodnar

Danes boste začutili nov naval energije, kar se utegne močno poznati na vašem egu in samozavesti. To vas po spomnilo na to, kako dobri znate biti, ko je razpoloženje pravo in stvari tečejo tako, kot je treba. Vsa opažanja, do katerih boste danes prišli, se bodo pokazala kot učinkovita tudi v prihodnosti.

Ribi

V vaših odnosih bo veliko vzponov in padcev. Počasi boste izgubljali potrpljenje in živce, saj bo partner vse bolj površen. Za čim bolj zdrav in prijeten odnos je pomembno, da imata oba čim več prostora in svobode zase ter za svoje aktivnosti. Prenehajta biti odvisna drug od drugega.