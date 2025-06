Kolesarje do 23 let danes na dirki Giro d'Italia Next Gen čaka kraljevska etapa, ki bo zelo pomembna tudi za 19-letnega Slovenca Jakoba Omrzela. Novomeščan, ki je s 4. mestom navdušil na nedavni dirki Po Sloveniji, je po šestih dneh na odličnem drugem mestu, do rožnate majice vodilnega pa ga loči dosegljivih 26 sekund. Sedma etapa od mesta Bra do ciljnega vzpona Prato Nevoso je dolga 163 kilometrov in ima 3.843 višinskih metrov. Kolesarji so se na pot podali ob 11.05, cilj pa naj bi dosegli okoli 15.30.