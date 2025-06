Filmski večer v gozdu? Z Doogeejem je mogoče vse.

Ste že slišali za telefon, ki je v pisarni Clark Kent, v divjini pa Superman? Verjamemo, da je ta primerjava privzdignila marsikatero obrv, pa vendar: telefoni Doogee niso zgolj trpežni – prilagodijo se vsaki situaciji. Ne glede na to, ali delate sredi mestnega vrveža ali kampirate globoko v kočevskih gozdovih, vas V Max Play in Blade GT Ultra ne bosta pustila na cedilu.

Povprečen pametni telefon se najbolje počuti v pisarni, na kavču ali v žepu – dokler ne pade, se ne zmoči ali se mu ne izprazni baterija. Doogee pa ponuja nekaj povsem drugega: naprave, ki so narejene za teren, ne potrebujejo vsakodnevnega polnjenja in zdržijo udarce, ki bi druge telefone uničili. V Max Play in Blade GT Ultra sta dokaz, da robustnost in funkcionalnost lahko hodita z roko v roki – brez kompromisov pri dizajnu.

Pametna telefona, ki sta kos tako ekstremnim razmeram kot večernemu sproščanju – z vgrajenim projektorjem, kamp lučmi in baterijo, ki traja dneve.

V Max Play: filmski večeri kjerkoli, kadarkoli

Doogee V Max Play je telefon za tiste, ki ne pristajajo na omejitve – ne glede na to, ali ste sredi gozdne jase ali pa predstavljate nov projekt v sodobni pisarni. Vgrajeni projektor 5G ustvari do stopalčno (254 cm) sliko s samodejnim ostrenjem, idealno za projekcije pod zvezdami – in vse, kar boste morali nositi s seboj? Vaš novi pametni telefon. Njegova baterija je prava zverina – z 22.000 mAh več dni zdrži brez polnjenja, zato vam s seboj ni treba tovoriti dodatnih naprav.

Zakaj je zvezda tabora (ali predavalnice): Ogromna baterija z 22.000 mAh , hitro polnjenje 33 W in obratno polnjenje 15 W – idealno za dolge avanture brez dostopa do elektrike.

, hitro polnjenje 33 W in obratno polnjenje 15 W – idealno za dolge avanture brez dostopa do elektrike. Vgrajen projektor 5G z ločljivostjo 480p, avtofokusom in močjo svetlobe do 100 lumnov – kot prenosni kino kjerkoli.

z ločljivostjo 480p, avtofokusom in močjo svetlobe do 100 lumnov – kot prenosni kino kjerkoli. Dvojna kam svetilka + ambientalna osvetlitev RGB – zagotavlja močno osvetlitev in možnost prilagodljive svetlobne atmosfere.

– zagotavlja močno osvetlitev in možnost prilagodljive svetlobne atmosfere. Robustna zasnova z zaščito IP68 proti vodi/prahu in padci – primeren za ekstremne razmere.

z zaščito IP68 proti vodi/prahu in padci – primeren za ekstremne razmere. Močan čip : MediaTek 24M (MT7300 @4 nm), 12 GB RAM, 512 GB notranjega pomnilnika – zagotavlja izjemno zmogljivost.

: MediaTek 24M (MT7300 @4 nm), 12 GB RAM, 512 GB notranjega pomnilnika – zagotavlja izjemno zmogljivost. Zaslon, velik 6,78″ FHD+, s 120 Hz – gladki premiki, odlična preglednost.

– gladki premiki, odlična preglednost. Napredne kamere : 108 MP glavni, 8 MP ultra‑širokokotna + 20 MP nočna, 32 MP sprednja – zajemi vsak trenutek.

: 108 MP glavni, 8 MP ultra‑širokokotna + 20 MP nočna, 32 MP sprednja – zajemi vsak trenutek. AI-funkcije (urejanje slik, dokumentov), NFC, Bluetooth 5.4 – moderna uporabniška izkušnja.

Foto: Doogee

Blade GT Ultra: tanek, a trpežen – in vizualno izstopajoč

Blade GT Ultra je dokaz, da robustno ne pomeni okorno. Gre za najtanjši robustni telefon na svetu – le 10,5 mm debeline – in kljub temu ohranja izjemno vzdržljivost. Je elegantna izbira za uporabnike, ki želijo futuristični dizajn brez kompromisov glede zmogljivosti.

Zaščita vojaške kategorije in futuristično oblikovanje: Ultra tanek (10,5 mm), kompakten, a vzdržljiv – pravi robustni telefon, vendar prijazen za prenašanje.

– pravi robustni telefon, vendar prijazen za prenašanje. Močan MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) , 16 GB RAM, 512 GB pomnilnika – za tekoče igranje in multitasking.

, 16 GB RAM, 512 GB pomnilnika – za tekoče igranje in multitasking. Kamera 100 MP – vrhunska za fotografiranje in snemanje.

– vrhunska za fotografiranje in snemanje. Dinamični učinki LED na zadnji strani – svetlobni učinki lahko služijo kot opozorilne lučke ali indikator baterije.

– svetlobni učinki lahko služijo kot opozorilne lučke ali indikator baterije. Zaslon 6,72″ FHD+ s 120 Hz – igralna gladkost in odzivnost.

– igralna gladkost in odzivnost. Hitro polnjenje 33 W, povezljivost 5G, Android 14 – hitro in sodobno.

– hitro in sodobno. Robustna zaščita – odporen proti vodi, prahu in padcem.

Foto: Doogee

Telefoni Doogee dokazujejo, da robustnost ni več nujno sinonim za debelino, dolgočasno ohišje in osnovne funkcije. V Max Play in Blade GT Ultra presegata ta stereotip: eden z večdnevno avtonomijo, projektorjem in kamp lučmi, drugi s futurističnim videzom in osupljivo tankostjo kljub odlični odpornosti. Oba pa imata skupno eno: narejena sta, da zdržita vse vaše pustolovščine.

Doogeejeva telefona sta na prvi pogled elegantna in zadržana, a kot Clark Kent v ključnih trenutkih razkrijeta svojo nadčloveško moč. Ravno to ju ločuje od množice in zagotavlja opaženost tudi v močni konkurenci – ne zgolj zaradi tehničnih specifikacij, temveč zato, ker kažeta, kako se lahko tehnologija razvije v nekaj, kar hkrati služi, ščiti in navdušuje.