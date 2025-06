Hrustljavost z nadgradnjo

Poli Pops Cheese in Poli Pops Pizza prinašata tisto, kar smo dolgo čakali – prigrizek, ki ni le okusen, ampak tudi premišljeno sestavljen. Združuje slastno hrustljavost z napredno prehransko vrednostjo:

30 gramov beljakovin na sto gramov izdelka (iz grahovih beljakovin),



pripravljen brez cvrtja.

To pomeni več energije, več sitosti in brez nepotrebnih dodatkov – idealno za aktiven tempo življenja.

Beljakovine iz graha – močan vir brez kompromisov

Tisto, kar Poli Pops loči od vseh drugih slanih prigrizkov na trgu? Beljakovine iz graha. Ta rastlinski vir je bogat z esencialnimi aminokislinami, lahko prebavljiv in prijazen tudi za tiste, ki se izogibajo mlečnim ali živalskim virom beljakovin. S 30 grami grahovih beljakovin na sto gramov izdelka so Poli Pops popolna izbira za vse, ki želijo v svoj dan vnesti več hranil – na okusen in praktičen način.

Foto: PERUTNINA PTUJ D.O.O.

Okus, ki ga slišiš, in tekstura, ki zasvoji

Tisti prvi "hrsk", ko ugriznete v Poli Pops , pove vse. Hrustljavi, a ne trdi. Lahki, a polni okusa. Cheese razvaja z bogatim, zaokroženim sirovim priokusom, ki se topi z vsakim grižljajem. Pizza pa zadene z mešanico začimb in paradižnika, ki spomni na ugriz v sveže pečeno rezino. Poli Pops niso le prigrizek – so zvočna, okusna in teksturna izkušnja, ki jo hitro povežemo z užitkom … in še hitreje z novo vrečko.

Foto: Shutterstock

Prigrizek za vsak scenarij

Med učenjem? Ni problema – več beljakovin pomeni več energije.

Na poti? Poli Pops so lahki, priročni in brez potrebe po hladilniku.

Ob filmu, z družbo ali solo? Odpreš vrečko in uživaš brez slabe vesti.

Po aktivnosti. Visokoproteinski lahek prigrizek, ki ne obremeni telesa.

In če ste starš, ki išče boljšo alternativo za prigrizek svojih otrok? Tudi vi boste zadihali malo lažje.

Poli Pops: ker ni več treba izbirati med okusom in sestavo

To ni le še ena vrečka med mnogimi na polici. To je nova razsežnost hrustljanja. Poli Pops so tukaj, da redefinirajo, kaj pomeni dober in visokoproteinski prigrizek. Združujejo najboljše iz obeh svetov – užitek in funkcionalnost. S hrustljavostjo, okusom in sestavo, ki stoji za tem.