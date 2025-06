Pet kriptovalut na robu bikovskega skoka

Pet kriptovalut kaže vzorce, ki nakazujejo možnost močnega porasta njihovih cen. Te digitalne valute na svojih grafih oblikujejo vzorce, ki jih trgovci prepoznavajo kot znake prihajajočega bikovskega trenda. Ta članek podrobneje obravnava teh pet kriptovalut, ki bi lahko bile tik pred večjim skokom, in ponuja vpogled za vse, ki pozorno spremljajo dogajanje na trgu.

Podcenjeni memecoin $XYZ pred uvrstitvijo na večjo borzo

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost s svojo ambiciozno napovedjo rasti z 0,0001 na 0,1 ameriškega dolarja v času predprodaje.

Do zdaj je dosegel polovico te poti – zbranih je bilo več kot 13 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona pa znaša 0,003333 ameriškega dolarja.

V naslednji, 13. fazi predprodaje se bo cena povečala na 0,005 ameriškega dolarja, kar pomeni dodatno ugodnost za zgodnje vlagatelje.

Po zaključeni predprodaji bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, objavila pa je napoved za veliko lansiranje.

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki v kriptu iščejo visoke donose – nepopustljive, ambiciozne in tiste, ki stremijo k prevladi. To je žeton za prave borce – miselnost, ki jo delijo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce adrenalina, ki iščejo naslednji veliki memecoin.

V središču zgodbe je XYZepe – borec memecoin arene, ki si prizadeva prebiti na vrh lestvice CoinMarketCap. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima skupnost glavno vlogo. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, saj je ekipa namenila kar deset odstotkov celotne ponudbe žetonov – okoli deset milijard $XYZ – za airdrope, kar je eden največjih tovrstnih dogodkov v zgodovini.

Podprt z močno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX/DEX in rednim "žganjem" žetonov je $XYZ pripravljen na šampionski pohod. Vsaka poteza je zasnovana za pospešitev rasti, zvišanje cene in krepitev lojalne skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

Hyperliquid (HYPE)

V preteklem mesecu je kriptovaluta Hyperliquid (HYPE) zrasla za 43,14 odstotka, pri čemer se je gibala v cenovnem razponu med 35,87 in 45,27 ameriškega dolarja. Ta izrazita rast odraža močno zanimanje vlagateljev in pomemben napredek v zadnjih šestih mesecih, kjer je skupna rast znašala 27,28 odstotka.

Vendar pa je ta teden prišlo do padca cen za 9,16 odstotka, kar je HYPE približalo nivoju podpore pri 30,57 ameriškega dolarja. Tehnični kazalniki kažejo na indeks relativne moči (RSI) 40,06 in MACD nivo –0,4928. Nizek Stochastic (14,21) kaže na morebitne preprodane pogoje, kar bi lahko pomenilo, da se cena pripravlja na obrat navzgor.

Če se HYPE odbije od trenutnih nivojev, bi lahko ciljal na odpornost pri 49 ameriških dolarjev, kar bi predstavljalo približno 36-odstotno rast glede na spodnji del trenutnega cenovnega razpona. V primeru preboja te odpornosti je naslednji cilj pri 59 ameriških dolarjev. Na drugi strani, če se padec nadaljuje, lahko cena preizkusi drugo podporno raven pri 21,17 ameriškega dolarja, kar bi pomenilo občutno znižanje glede na trenutno vrednost.

Bittensor (TAO)

Bittensor (TAO) je v preteklem tednu doživel občuten padec cene za 12,09 odstotka. Negativni trend se nadaljuje tudi pri daljšem časovnem pogledu – v zadnjem mesecu je izgubil 12,75 odstotka, v zadnjih šestih mesecih pa kar 24,16 odstotka. Trenutna cena se giblje med 332,43 in 422,53 ameriškega dolarja, kar kaže na precejšnjo volatilnost trga.

Tehnični kazalniki kažejo, da je indeks relativne moči (RSI) pri 52,91, kar pomeni, da TAO trenutno ni niti prekupljen niti preprodan. Enostavni drseči sredini (SMA) za deset in sto dni sta zelo blizu – 360,33 in 363,20 ameriškega dolarja –, kar nakazuje na fazo konsolidacije. Tudi Stochastic oscilator (55,96) in MACD (1,71) kažeta na morebiten premik v tržni dinamiki.

Če bo Bittensoru TAO uspelo prebiti odpornost pri 477,97 ameriškega dolarja, bi lahko naslednji cilj predstavljala druga odpornost pri 568,07 ameriškega dolarja, kar bi pomenilo občutno rast glede na trenutne nivoje. Na drugi strani pa je najbližja podpora pri 297,77 ameriškega dolarja– morebitni preboj pod to točko bi lahko vodil v nadaljnji padec proti drugemu podpornemu nivoju pri 207,67 ameriškega dolarja.

Trgovci trenutno pozorno spremljajo ta ključna območja, saj bodo ta določila naslednjo smer gibanja cene TAO.

Sui (SUI)

Sui (SUI) je v zadnjem obdobju doživel občutne padce. V zadnjem tednu je cena padla za skoraj 17 odstotkov, v zadnjem mesecu za približno 27 odstotkov, medtem ko je v zadnjih šestih mesecih zabeležila skupni padec približno 38 odstotkov. Ti podatki kažejo na vztrajen prodajni pritisk.

Trenutna cena se giblje med 2,69 in 3,48 ameriškega dolarja. Najbližja podporna raven je pri 2,35 ameriškega dolarja, medtem ko je najbližja odpornost pri 3,93 ameriškega dolarja. Če cena pade pod trenutno podporo, bi se lahko usmerila proti drugi podpori pri 1,56 ameriškega dolarja. V primeru preboja odpornosti bi lahko cena dosegla naslednji cilj pri 4,72 ameriškega dolarja.

Tehnični kazalniki nakazujejo mešane signale:

RSI (48,08) kaže, da je kovanec trenutno v nevtralnem območju , torej ni prekupljen niti preprodan.

MACD je rahlo negativen ( –0,0047 ), kar nakazuje na možen padec oziroma nadaljevanje medvedjega momentuma.

Enostavni drseči sredini (SMA) za deset in sto dni sta si zelo blizu, kar kaže na konsolidacijo cen.

Na kratki rok se lahko SUI še naprej giblje znotraj trenutnega razpona, dokler ne pride do preboja ključnih tehničnih ravni. Nadaljnje gibanje bo močno odvisno od splošnega razpoloženja na trgu in interesov vlagateljev.

Zavezništvo za umetno superinteligenco (Artificial Superintelligence Alliance – FET)

FET se je v zadnjem času soočil s padcem. V zadnjem tednu se je njegova cena znižala za 12,48 odstotka. V preteklem mesecu je zabeležil padec v višini 7,73 odstotka, v zadnjih šestih mesecih pa je izgubil kar 50,55 odstotka svoje vrednosti. Ti podatki kažejo na izrazit negativen trend.

Trenutno se FET trguje v območju med 0,62 in 0,81 ameriškega dolarja. Enostavni drseči sredini (SMA) za deset in sto dni sta si zelo blizu – 0,67 in 0,68 ameriškega dolarja –, kar nakazuje konsolidacijo. Indeks relativne moči (RSI) znaša 61,83, kar pomeni povečano kupovanje, a še ne dosega območja prekupljenosti. Stohastični oscilator je pri 78,75, kar nakazuje, da je FET blizu območja prekupljenosti. MACD ima vrednost 0,0040, kar kaže na rahlo bikovski moment.

Najbližja odpornost je pri 0,92 ameriškega dolarja, približno 14 odstotkov nad trenutno ceno. Preboj te ravni bi lahko vodil do naslednje odpornosti pri 1,11 ameriškega dolarja, kar bi pomenilo potencialen 37-odstotni dobiček. Najbližja podpora je pri 0,54 ameriškega dolarja, kar je približno 13 odstotkov pod trenutno vrednostjo, naslednja pa pri 0,35 ameriškega dolarja.

Glede na nedavne padce lahko FET doživi nadaljnji pritisk navzdol, razen če pride do spremembe v tržni dinamiki.

HYPE, TAO, SUI in FET so pripravljeni na bikovske dobičke, medtem ko XYZVerse (XYZ) združuje športne navdušence v memecoinu, ki cilja na 20 tisočodstotno rast in uspeh, ki ga poganja skupnost. Več informacij o XYZVerse najdete na: https://xyzverse.io/,

