Poudarki dneva:



7.10 Izrael sprožil nov val napadov na Iran

6.45 Nočni napadi na Izrael

6.30 V Sredozemskem morju pet ameriških protiraketnih rušilcev

Izrael je sprožil nov val napadov na raketna skladišča in izstrelišča v Iranu, je sporočila izraelska vojska.

Okoli 2.30 je izraelska vojska opozorila na bližajoči se raketni napad iz Irana, kar je sprožilo sirene za zračni napad v delih osrednjega Izraela, vključno s Tel Avivom, pa tudi na Zahodnem bregu, ki ga okupira Izrael.

Sirene so se oglasile tudi na jugu Izraela, je povedal Magen David Adom iz izraelske nacionalne službe za nujne primere. Izraelski vojaški uradnik je dejal, da je Iran izstrelil pet balističnih raket.

6.30 V Sredozemskem morju pet ameriških protiraketnih rušilcev

Med nameščenimi ladjami so USS Arleigh Burke (DDG-51), USS Thomas Hudner (DDG-116) in USS The Sullivans (DDG-68), ki od ponedeljka delujejo v vzhodnem Sredozemlju.

Medtem sta v Sredozemlje prispela tudi rušilca ​​USS Paul Ignatius (DDG-117) in USS Oscar Austin (DDG-79), ki običajno delujeta iz baze v Roti v Španiji. Vse te ladje so opremljene s sistemom Standard Missile 3 (SM-3), ki jim omogoča zaznavanje in prestrezanje balističnih raket. Marca lani so ZDA SM-3 prvič uporabile v bojnih razmerah za prestrezanje iranske balistične rakete.

Poleg ladij, nameščenih v Sredozemlju, imajo ZDA v Rdečem morju aktivna še dva rušilca ​​– USS Forrest Sherman (DDG-98) in USS Truxtun (DDG-103). Rušilci, ki so sposobni nositi rakete, so del evropskega strateškega sistema faznega prilagodljivega pristopa, katerega cilj je zaščititi Evropo pred morebitno iransko raketno grožnjo.

Iran je v zadnjih dneh izstrelil več salv raket na mesta, kot so Haifa, Beeršeba, Tel Aviv, Azor in druge lokacije v osrednjem Izraelu.