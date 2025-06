Operater, ki se je najbolje prilagodil spremembam v TV-navadah

Vse več uporabnikov se umika od klasičnega spremljanja televizijskih programov in prisega na številne ponudnike vsebin na zahtevo, v A1 Slovenija zato že vrsto let krepijo svojo ponudbo zabavnih vsebin. Na spremenjene navade uporabnikov pa zdaj odgovarjajo z edinstveno ponudbo, s katero nagovarjajo tiste, ki potrebujejo hiter in zanesljiv internet ter neomejeno zabave brez dodatnih stroškov za televizijske programe. Vse to v zmogljivem omrežju A1 GigaKul s hitrostmi do 1Gb/s, brez prekinitev in brez kompromisov.

Foto: A1 Slovenija

Pred 30 leti je Adi Smolar izdal skladbo z naslovom "Bognedaj, da bi crknu televizor", za katero se je zdelo, da se lahko z njo poistoveti vsaka slovenska družina. Pa bi danes sploh opazili, če bi "crknil" televizor? Vse več uporabnikov je namreč spremljanje televizijskih programov že zamenjalo za gledanje pretočnih vsebin na znanih spletnih platformah. Spremembi v navadah potrošnikov se je hitro prilagodil A1 Slovenija, ki z novo ponudbo zdaj nagovarja vse, ki se ne spomnijo, kdaj so nazadnje spremljali redni televizijski program.

Neomejen dostop do vsega, kar potrebuješ

Da sledi trendom in željam uporabnikov, je A1 Slovenija dokazal že, ko je kot prvi v Sloveniji v svojo ponudbo vključil Netflix in SkyShowtime, zdaj pa so naredili še korak dlje. Odzvali so se na potrebe uporabnikov, ki v klasični shemi linearnih televizijskih programov ne najdejo več ničesar zase, in jim ponudili točno to, kar resnično potrebujejo – odličen internet in neomejen dostop do najširšega nabora zabavnih vsebin na trgu. Nova ponudba poleg internetnih hitrosti do 1Gb/s vključuje tudi naročnino pri najbolj priljubljenih ponudnikih pretočnih vsebin. Uporabniki lahko v internetnem paketu izberejo kar tri izmed štirih ponujenih platform Netflix, SkyShowtime, Max ali Voyo, ki so že vključene v ceno.

Ultra zabava v A1 GigaKul omrežju

Uporabniki, ki zabavo enačijo z vsebinami na zahtevo, se pri A1 Slovenija lahko zanesejo na GigaKul omrežje, ki združuje gigabitne hitrosti, vrhunsko 5G-izkušnjo in neomejeno zabavo brez prekinitev in brez kompromisov. Hitra in zanesljiva internetna povezava je osnova za uživanje v širokem naboru zabavnih vsebin, ki jih A1 kot vodilni na trgu ponuja svojim uporabnikom. Operater se lahko ob tem pohvali, da je v obdobju 2023–2024 povečal hitrost omrežja za kar 200 odstotkov, po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) pa se v mobilnem omrežju A1 prenese največ, kar 51 odstotkov vseh podatkov, ki se prenesejo preko mobilnih omrežij v Sloveniji. A1 Slovenija najhitrejše 5G-omrežje danes omogoča že 85 odstotkom prebivalcem.

Paket A1 Ultra net maxi + vključuje internet in dostop do najširšega nabora vsebin v Sloveniji za le 29 evrov na mesec, za uporabnike, ki potrebujejo le internet, pa je za ugodnih 19 evrov na mesec na voljo paket Ultra net maxi. Ponudba velja za nove naročnike ob 24-mesečni vezavi. Več informacij najdete na spletni strani https://a1.si/brezzicni-internet-a1-ultra-net.

Naročnik oglasnega sporočila je A1 SLOVENIJA, D. D.