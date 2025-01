Izrael iz zaporov izpustil 90 Palestincev

Izrael je okviru dogovora o prekinitvi ognja na območju Gaze danes iz zaporov izpustil 90 Palestincev, večinoma žensk in mladoletnikov, ki so jih ob vrnitvi na zasedenem Zahodnem bregu pozdravile navdušene množice. Pred tem je v prvi izmenjavi po uveljavitvi premirja palestinski Hamas v nedeljo Izraelu predal tri talke.

6.36 Izrael v okviru dogovora o prekinitvi ognja izpustil 90 Palestincev

Izraelske oblasti so izpustitev 90 Palestincev iz zapora Ofer na Zahodnem bregu ter centra za pridržanje v Jeruzalemu potrdile nekaj po 1. uri zjutraj po lokalnem času. Izpuščene so na dveh avtobusih nato prepeljali v mesto Bejtunia, kjer so jih pričakale navdušene množice, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Med njimi je glede na navedbe palestinskega islamističnega gibanja Hamas 69 žensk in 21 mladoletnikov z Zahodnega brega in iz Jeruzalema. Po poročanju agencije Reuters so večino od njih pridržali nedavno in jim še niso sodili.

Foto: Reuters

Pred tem je Hamas v okviru v nedeljo uveljavljenega dogovora o prekinitvi ognja izpustil tri talke, ki jih je zajel med napadom na Izraelom oktobra 2023.

Gre za prvo izmenjavo v okviru prve faze dogovora. Ta naj bi trajala šest tednov, skupno pa naj bi Hamas v njej izpustil 33 od 94 izraelskih talcev, ki so še vedno v Gazi, Izrael pa okrog tisoč palestinskih zapornikov.

V preostalih dveh fazah naj bi sledili izpustitev preostalih talcev, postopen umik izraelskih sil iz Gaze, pa tudi začetek povojne obnove enklave.