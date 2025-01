Varnostni svet ZN tudi o prekinitvi ognja v Gazi

Varnostni svet Združenih narodov bo na današnjem zasedanju razpravljal o razmerah v Gazi in o palestinskem vprašanju. Zasedanje bo najverjetneje zaznamovala tudi uveljavitev dogovora o prekinitvi ognja ter izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov.

Dolgo pričakovani dogovor o prekinitvi ognja v Gazi, ki so ga minulo sredo v Dohi sklenili pogajalci Izraela in palestinskega gibanja Hamas ob posredovanju Katarja, Egipta in ZDA, je v nedeljo kljub začetnim težavam in nekajurnemu zamiku začel veljati. Zasedanja se bo udeležila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon. Foto: STA

Hamas je izpustil prve tri izraelske talke

Hamas je izpustil prve tri izraelske talke v zameno za palestinske zapornike, na tisoče razseljenih Palestincev pa se je začelo vračati na domove v uničeni enklavi, kamor že prihajajo tudi tovornjaki s humanitarno pomočjo.

Uveljavitev prekinitve ognja in prve izpustitve talcev in zapornikov so pozdravili številni svetovni voditelji in predstavniki mednarodnih organizacij, med njimi tudi generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Po njegovih besedah je nujno, da ta prekinitev ognja odstrani pomembne varnostne in politične ovire za dostavo humanitarne pomoči v razdejano palestinsko enklavo.

Ministrica Fajon je v nedeljo prav tako pozdravila prekinitev ognja v Gazi in izpustitev prvih treh izraelskih talk. Ob tem je poudarila, da si ljudje v Gazi zaslužijo živeti v miru in ob zadostni količini humanitarne pomoči.