V nedeljo bodo po 15 mesecih prekinili napade

Izraelska vlada je dogovor potrdila po večurni razpravi. "Vlada je odobrila okvir za vrnitev talcev. Začel bo veljati v nedeljo," so po potrditvi zgodaj davi sporočili iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, poročajo tuje tiskovne agencije.

Dogovor, ki so ga pogajalci Izraela in Hamasa ob posredovanju ZDA, Egipta in Katarja dosegli v sredo v Dohi, zajema tri faze. V prvi, ki naj bi trajala šest tednov, naj bi Hamas najprej izpustil 33 od 94 talcev, Izrael pa približno tisoč palestinskih zapornikov. V preostalih dveh fazah naj bi sledila izpustitev ostalih talcev in postopen umik izraelskih sil z naseljenih območij v Gazi.

Prekinitev ognja naj bi v veljavo stopila v nedeljo, s čimer bi se po 15 mesecih ustavili izraelski napadi na opustošeno enklavo. Izrael je ofenzivo sprožil kot odziv na smrtonosni napad palestinskih borcev 7. oktobra 2023, z napadi nadaljuje tudi po sklenitvi dogovora. Od srede je bilo tako v enklavi ubitih več kot sto ljudi.

Skupno je bilo od 7. oktobra 2023 po zadnjih podatkih ministrstva za zdravje v Gazi ubitih 46.876 ljudi, še več kot 110.000 pa ranjenih. Številke mrtvih so verjetno še bistveno višje, saj so mnogi še pogrešani.