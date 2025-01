Ob doseženem dogovoru o prekinitvi ognja veselju v Gazi ni videti konca #video

Potem ko so pogajalci v Katarju, ki so posredovali v pogajanjih med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas, v sredo dosegli dogovor o prekinitvi ognja v Gazi ter izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov, tamkajšnji prebivalci ta zgodovinski dogodek množično praznujejo. Dogovor bo začel veljati v nedeljo, potrdil ga je tudi ameriški uradnik, pred uveljavitvijo pa ga morajo potrditi še izraelske oblasti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu sicer pravi, da nekaj točk ostaja nerazrešenih.

Po 466 dneh in več kot 50 tisoč ubitih ljudeh se po novici o sporazumu o prekinitvi ognja po vsej Gazi praznuje. To kažejo številni videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih.

After 466 days and more than 50,000 people killed, celebrations are taking place across Gaza following news of a ceasefire agreement. pic.twitter.com/xwakjhw2bH — Mohamad Safa (@mhdksafa) January 15, 2025

"Dogovor o prekinitvi ognja in izpustitvi talcev je bil dosežen po srečanju katarskega premierja s pogajalci Hamasa in ločenem srečanju z izraelskimi pogajalci v njegovi pisarni," je v sredo po navedbah AFP povedal vir, ki zaradi občutljivosti pogovorov ni želel biti imenovan. Dogovor, do katerega prihaja v zadnjih dneh administracije predsednika ZDA Joeja Bidna, je pozneje potrdil tudi ameriški uradnik.

"Trifazni dogovor o prekinitvi ognja, o katerem sta se danes dogovorila Izrael in palestinsko gibanje Hamas, v prvi fazi vključuje "popolno in dokončno prekinitev ognja", v drugi fazi pa "trajni konec vojne", je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij dejal ameriški predsednik Joe Biden. Pogajanja o drugi fazi se bodo sicer začela pozneje.

Ključno vlogo je odigral katarski premier

Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani, ki opravlja tudi funkcijo zunanjega ministra, je v posredovanju pri pogajanjih odigral ključno vlogo. Na novinarski konferenci je povedal, da bo dogovor začel veljati v nedeljo. Natančen čas bodo določili naknadno, je na novinarski konferenci po sklenitvi dogovora povedal katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani.

Dodal je, da upa, da bo dogovor pomenil tudi konec vojne v Gazi.

Katarski premier Mohamed bin Abdulrahman al Tani, ki opravlja tudi funkcijo zunanjega ministra, je v posredovanju pri pogajanjih odigral ključno vlogo. Foto: Guliverimage

Na vprašanje medijev, zakaj je bil dogovor dosežen prav zdaj in ali je k temu prispeval pritisk novoizvoljenega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je al Tani odgovoril, da je Katar v zadnjih mesecih opazil zagon, ki se je začel krepiti v smeri dogovora.

Povedal je, da so v zadnjih dneh tudi na strani posrednikov iz ZDA videli pripravljenost na sodelovanje, ki presega tako trenutno kot prihajajočo vlado v Washingtonu, kar je po njegovih besedah pomenilo jasno zavezo za dosego dogovora, poroča britanski BBC.

V odgovoru na vprašanje, kakšne mehanizme bodo vzpostavili za zagotovitev spoštovanja dogovora na obeh straneh, pa je katarski premier pojasnil, da bodo izvajanje dogovora spremljali skupaj z ZDA in Egiptom.

Netanjahu: Nekaj točk še ostaja nerazrešenih

Dogovor mora pred uveljavitvijo sicer potrditi še izraelski varnostni kabinet in nato tudi vlada. Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so sporočili, da nekaj točk sporazuma "ostaja nerazrešenih", vendar upajo, da se bodo o podrobnostih dogovorili kmalu. Po navedbah izraelskih medijev naj bi varnostni kabinet o sporazumu glasoval danes dopoldne.

Iz urada izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja so sporočili, da nekaj točk sporazuma "ostaja nerazrešenih". Foto: Reuters

Kako bo potekala izpustitev talcev?

Znanih je tudi že nekaj podrobnosti o dogovoru. Hamas naj bi v prvi od treh faz najprej izpustil 33 od 94 izraelskih talcev, ki se še vedno nahajajo v Gazi, Izrael pa približno tisoč palestinskih zapornikov.

V prvi šesttedenski fazi naj bi Hamas izpustil vse zajete ženske, otroke in moške, starejše od 50 let, ter bolne in ranjene, medtem ko naj bi se izraelska vojska umaknila na območje, oddaljeno do 700 metrov od meje palestinske enklave.

Izraelske sile bodo v prvi fazi ohranile prisotnost na območju ob meji med Gazo in Egiptom, znanem kot koridor Filadelfi, v poznejših fazah pa naj bi se z območja koridorja postopoma v popolnosti umaknile, je poročala katarska televizija Al Jazeera.

Pogovori o izvajanju druge faze naj bi se začeli 16. dan prve faze in naj bi vključevali izpustitev vseh preostalih talcev, trajno premirje in popoln umik izraelskih sil iz Gaze. Tretja faza pa naj bi vključevala vrnitev vseh preostalih trupel talcev in začetek povojne obnove Gaze, je poročala agencija Reuters.

Kdo bo v Gazi prevzel oblast?

V tej fazi naj bi obravnavali tudi ključna vprašanja o prihodnosti Gaze, med drugim o tem, kdo bo v enklavi prevzel oblast in ali se bo Izrael iz nje v celoti umaknil.

Na novico o doseženem dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi talcev se je med prvimi odzval novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump. "Imamo dogovor o talcih na Bližnjem vzhodu. Kmalu bodo izpuščeni. Hvala!" je med drugim zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social, zasluge za sporazum o prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom pa pripisal sebi.

Današnji dogovor kljub negotovosti o njegovem spoštovanju pomeni največji napredek v dolgotrajnih prizadevanjih za konec vojne v Gazi, v kateri je bilo od 7. oktobra 2023 po podatkih palestinskega ministrstva za zdravje skupno ubitih 46.707 ljudi, še več kot 110 tisoč pa je ranjenih.

Slovenija pozdravlja dogovor med Hamasom in Izraelom



Najvišji predstavniki slovenske države pozdravljajo dogovor o prekinitvi ognja v Gazi ter izmenjavi izraelskih talcev in palestinskih zapornikov. Obenem upajo na trajen mir na območju, konec humanitarne katastrofe v Gazi in dolgoročno rešitev palestinskega vprašanja v obliki dveh držav.



Dogovor je dolgo pričakovan in pozitiven korak, je v odzivu zapisal premier Robert Golob in izrazil upanje, da bo dogovor odprl pot miru in stabilnosti v Gazi. Golobova želja je, da bo doseženi sporazum vodil tudi k omilitvi grozovite humanitarne katastrofe v Gazi in k začetku verodostojnega političnega procesa, ki bi lahko privedel do pravične rešitve palestinskega vprašanja v obliki rešitve dveh držav.



Da Slovenija pozdravlja doseženi dogovor, je zapisala tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar. "Upajmo, da bo dogovor spoštovan in izpeljan v najhitrejšem možnem času in da se bo nadaljeval mirovni proces, skozi katerega bodo Palestinci končno dobili svojo državo in si povrnili dostojanstvo," je dodala.



Zunanja ministrica Tanja Fajon je prav tako pozdravila dogovor. Označila ga je za močno zapoznel korak, ki omogoča vrnitev talcev in ponuja žarek upanja prebivalcem Gaze. Omogočil bo tudi dostavo prepotrebne humanitarne pomoči na območje opustošene palestinske enklave. "A zdaj ni čas za spanje na lovorikah. Treba je zagotoviti stalno prekinitev ognja. Okrepili bomo naša prizadevanja v smeri trajnega miru in rešitve dveh držav," je še zapisala ministrica in izrekla priznanje vsem, ki so pomagali, da je do dogovora prišlo.

Tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in voditelji Nemčije, Italije, Španije ter Velike Britanije so pozdravili nocojšnji dogovor o prekinitvi ognja v Gazi in izpustitvi izraelskih talcev.