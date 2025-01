Poudarki dneva:



12.40 Ob nadaljevanju pogajanj o premirju v Gazi novi izraelski napadi

9.15 Usklajevanje dogovora o Gazi naj bi bilo v zaključni fazi

Civilna zaščita v Gazi je danes sporočila, da je bilo v izraelskih zračnih napadih in obstreljevanju po celotnem ozemlju oblegane palestinske enklave danes skupno ubitih najmanj 18 ljudi, vključno z več otroki, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po besedah predstavnika civilne zaščite je bila večina napadov usmerjena na območja v mestih Deir Balah, Gaza in Han Junis.

Zdravstveno ministrstvo v Gazi je ob tem sporočilo, da je bilo v zadnjih 24 urah v Gazi ubitih 61 ljudi, skupno število ubitih v izraelski ofenzivi pa je s tem doseglo 46.645, še več kot 110 tisoč ljudi je ranjenih.

Izraelska vojska pa je sporočila, da so njene zračne sile ponoči izvedle "več napadov na Hamasove teroriste, ki so bili vpleteni v teroristične dejavnosti".

Ob nadaljevanju napadov v Gazi se medtem v Katarju nadaljujejo tudi pogajanja s pomočjo posrednikov o premirju med Izraelom in Hamasom, ki naj bi se približevala zaključni fazi, navaja AFP.

"Verjamemo, da smo v zaključni fazi, in vsekakor upamo, da bo to kmalu pripeljalo do sporazuma," je na današnji novinarski konferenci povedal tiskovni predstavnik katarskega zunanjega ministrstva Madžid Al Ansari. Ob tem je opozoril, da nič še ni zagotovljeno in da je treba počakati na dokončni dogovor.

Na poročila o napredku pogajanj se je danes ostro odzval izraelski skrajno desni minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki je v primeru sklenitve dogovora zagrozil z odstopom. K temu je v objavi na omrežju X pozval tudi podobno skrajnega ministra za finance Bezalela Smotriča.

Sklenitev dogovora o premirju v Gazi na drugi strani podpirajo in zahtevajo jemenski hutijevski uporniki, ki vse od izbruha spopadov 7. oktobra 2023 občasno izvajajo napade na Izrael z namenom izražanja solidarnosti s Palestinci, ki se soočajo z izraelsko agresijo.

Jemenski uporniki so danes sporočili, da so proti Izraelu danes zjutraj izstrelili že tretjo raketo v zadnjih 12 urah, tarča napada pa je bilo obrambno ministrstvo v Tel Avivu. Trdijo, da je raketa zadela cilj, izraelska vojska pa je njihove trditve zanikala in sporočila, da nima podatkov o žrtvah ali materialni škodi.

Neimenovani izraelski predstavnik je za tiskovno agencijo Reuters dejal, da so pogajanja močno napredovala, dogovor pa naj bi bil mogoč v "urah, dneh ali več".

Agencija navaja izjave še enega visokega predstavnika, seznanjenega s potekom pogovorov, o preboju v pogajanjih. Ta še navaja, da so katarski posredniki Izraelu in palestinskemu gibanju Hamas v ponedeljek predložili končni osnutek dogovora.

Podobno je za britanski BBC zatrdil palestinski vir blizu pogajanj, ki je obenem razkril več podrobnosti dogovora, o katerem naj bi se dogovarjali strani in ki bi v prvi fazi prinesel izpustitev nekaj več kot 30 izraelskih talcev.

Med drugim naj bi Hamas na prvi dan sporazuma izpustil tri talce, nakar bi Izrael začel umik enot z naseljenih območij Gaze. Sedem dni pozneje bi Hamas izpustil štiri dodatne talce, Izrael pa bi razseljenim na jugu enklave dovolil vrnitev na sever.

Vračanje naj bi bilo sicer mogoče le peš, po cesti ob obali. Avtomobili, vozovi in tovornjaki bi lahko območje prečkali prek nadzorne točke ob osrednji cesti prek Gaze Salah al Din. Tam bi katarski in egiptovski varnostniki izvajali nadzor s pomočjo rentgenskih naprav.

Dogovor naj bi izraelskim silam omogočal, da v prvi fazi, ki naj bi trajala 42 dni, ostanejo v koridorju Filadelfi, ozkem pasu ozemlja na meji med Gazo in Egiptom, in ohranijo 800-metrsko tamponsko območje ob vzhodni in severni meji.



Izrael naj bi medtem privolil v izpustitev tisoč Palestincev, ki jih zadržuje v zaporih, vključno s približno 190, ki služijo zaporne kazni 15 let in več. Med izpuščenimi izraelskimi talci naj bi bili medtem v prvi fazi zlasti ranljivejši.



Izpustitev preostalih – skupno naj bi jih bilo v Gazi še 94 – naj bi prinesla druga faza, o kateri bi se začeli pogajati 16. dan prekinitve ognja, ob sklicevanju na vire še poroča BBC. V tretji fazi naj bi medtem potekala obnova Gaze in vzpostavitev alternativne vlade v enklavi.

Ameriški zunanji minister Antony Blinken naj bi sicer še danes v govoru na ameriškem think-tanku Atlantic Council v Washingtonu po poročanju ameriškega spletnega medija Axios predstavil načrt za povojno obnovo in upravljanje Gaze.

Pred tem je ameriški predsednik Joe Biden v ponedeljek zatrdil, da so pogajalci tik pred sklenitvijo dogovora o Gazi. Njegov svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan je menil, da bi ga lahko sklenili še ta teden.

V razpravo se je vključil tudi novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump, ki je za ameriško televizijo Newsmax dejal, da so pogajalci zelo blizu dogovora. "Slišal sem, da je prišlo do rokovanja in da bodo to zaključili – morda že do konca tedna," je dejal v pogovoru za televizijo, ki ga povzemajo tuje tiskovne agencije.

Na pogajanjih v Dohi sicer poleg Bidnovega predstavnika Bretta McGurka sodeluje tudi Trumpov odposlanec za Bližnji vzhod Steve Witkoff.