Izraelska vojska trdi, da je uničila poveljniško mesto Hamasa v nekdanji šoli

Po poročanju Wafe naj bi se v prostore nekdanje šole zatekle begunske družine.

Izraelska vojska je dejanje opisala kot natančen napad in povedala, da so pred tem sprejeli tudi ukrepe, da bi omejili tveganje za civiliste, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V drugem napadu v Džabaliji so bili ubiti trije oboroženi borci, potem ko so zapuščali jašek in jih je opazilo brezpilotno letalo, poroča izraelska vojska.

Pomanjkanje goriva in rezervnih delov za reševalna vozila

Lokalne oblasti v Gazi so danes povedale, da gasilske in reševalne službe delujejo le v omejenem obsegu. Nekatera reševalna vozila ne delujejo, ker za njihovo vzdrževanje ni rezervnih delov, več kot polovica vozil reševalnih služb pa ni na voljo zaradi pomanjkanja goriva.

Civilna zaščita je pozvala humanitarne organizacije, naj Gazi priskrbijo rezervne dele in opremo za nadaljnje delovanje nujnih služb.

Zdravstveno ministrstvo v Gazi je danes sporočilo, da je bilo na palestinskem ozemlju v zadnjih 48 urah ubitih 32 ljudi. Skupno število žrtev vojne v Gazi je naraslo na 46.537, pri čemer je ministrstvo identificiralo in dopolnilo podatke o več žrtvah iz preteklih mesecev, zato je skupnemu številu dodalo še 499 žrtev.

Izraelske oblasti so že večkrat podvomile o verodostojnosti podatkov ministrstva, po mnenju Združenih narodov pa so ti zanesljivi.

Raziskava, ki jo je v petek objavila britanska medicinska revija The Lancet, pa kaže, da naj bi bilo število žrtev v prvih devetih mesecih vojne v Gazi za okoli 40 odstotkov višje od podatkov ministrstva v Gazi. Raziskava je nastala na podlagi podatkov ministrstva, spletne ankete in osmrtnic na družbenih omrežjih, vključuje pa le žrtve, ki so umrle zaradi poškodb, ne pa tudi oseb, ki so umrle zaradi pomanjkanja hrane ali zdravstvene oskrbe, in pogrešanih, ki naj bi bili ujeti v ruševinah.