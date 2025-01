Poudarki dneva:



8.00 Novi obeti za skorajšnji dogovor med Izraelom in Hamasom

S prihodom visoke izraelske delegacije v Katar se je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP znova povečalo upanje za dogovor o prekinitvi ognja, s katerim bi se končala izraelska ofenziva na območju Gaze, in vrnitev izraelskih talcev. Na posrednih pogajanjih v Dohi, v katerih poleg Katarja posredujeta tudi Egipt in ZDA, si prizadevajo za izpustitev Palestincev v izraelskih zaporih v zameno za ujetnike Hamasa v Gazi.

Tako izraelski kot palestinski predstavniki ocenjujejo, da so v pogajanjih v zadnjih dneh dosegli določen napredek.

O napredku v pogovorih za prekinitev ognja in izpustitev izraelskih in palestinskih talcev sta v nedeljo po telefonu govorila tudi ameriški predsednik Joe Biden in izraelski premier Benjamin Netanjahu. Netanjahu je Bidnu, ki ga bo prihodnji teden nasledil Donald Trump, povedal, da je izraelski pogajalski skupini dal mandat, da pospeši izpustitev talcev.

V telefonskem pogovoru je Biden z Netanjahujem govoril tudi o spremenjenih okoliščinah v regiji po prekinitvi ognja v Libanonu, padcu režima predsednika Bašarja Al Asada v Siriji in oslabitvi regionalnega vpliva Irana, so še sporočili iz Bele hiše.

Bidnov svetovalec za nacionalno varnost Sullivan je v nedeljo za ameriško televizijo CNN dejal, da sta strani zelo zelo blizu dogovoru, da pa so nujni še končni koraki. "Ostajamo odločeni, da izkoristimo vsak dan mandata, da to zaključimo," je poudaril. Po njegovih besedah bi se pogovori lahko končali pred koncem Bidnovega mandata, dopušča pa tudi možnost, da Hamas ne bo popustil.

Tudi novoizvoljeni podpredsednik ZDA JD Vance je na televiziji Fox News v nedeljo izrazil pričakovanje, da bodo v zadnjih dneh Bidnove administracije, morda celo zadnji ali predzadnji dan, razglasili sporazum o izpustitvi talcev v Gazi.

Novoizvoljeni predsednik Donald Trump, ki podpira Netanjahujev cilj uničenja Hamasa, krepi pritisk na palestinsko gibanje. Če pred 20. januarjem ne bo izpustitve izraelskih talcev iz Gaze, Trump grozi, da bo na Bližnjem vzhodu izbruhnil pekel, ki ne bo slab le za palestinsko islamistično gibanje Hamas, pač pa za celotno regijo.