Po ocenah strokovnjakov je bilo število smrtnih žrtev v prvih devetih mesecih izraelske ofenzive v Gazi za približno 40 odstotkov višje od števila, ki so ga zabeležile palestinske oblasti. V enklavi naj bi bilo do konca junija ubitih več kot 64 tisoč ljudi, izhaja iz raziskave, objavljene danes v britanski medicinski reviji The Lancet.