V Ukrajini ministri o trajnem in pravičnem miru ter obnovi države

V Kijevu se danes mudi ministrica Tanja Fajon, ki se je na povabilo zunanjega ministra Andrija Sibihe udeležila ministrskega srečanja Ukrajina - Jugovzhodna Evropa. Srečanje bo posvečeno razpravi o nadaljnji podpori Ukrajini, obnovi države in iskanju rešitve za trajen in pravičen mir.

8.25 Fajon na obisku v Kijevu

7.00 Žbogar v Varnostnem svetu ZN pozval k pravičnemu miru v Ukrajini

Zunanja ministrica Tanja Fajon je danes na nenapovedanem obisku v Kijevu, kjer se na povabilo ukrajinskega kolega Andrija Sibihe udeležuje ministrskega srečanja Ukrajina - Jugovzhodna Evropa, je na družbenem omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo.

Kot so še sporočili z ministrstva, bo Fajon s kolegi govorila o nadaljnji podpori Ukrajini, obnovi države in iskanju rešitve za mir. To je že njen drugi obisk ukrajinske prestolnice. Julija 2022 je v Kijevu zagotovila nadaljnjo podporo Slovenije Ukrajini, tako pri soočanju s posledicami ruske agresije kot na poti v EU.

Slovenija od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 ostro obsoja rusko agresijo in poziva h končanju spopadov. Ukrajini je doslej skozi različne mehanizme zagotovila več milijonov evrov humanitarne in vojaške pomoči, kot članica EU pa izvaja in podpira njene sankcije in ukrepe proti Rusiji. Državi sta julija lani prav tako sklenili sporazum o sodelovanju na področju varnosti in dolgoročni podpori za obdobje desetih let.

Od začetka invazije je Ukrajino obiskalo že več slovenskih politikov. Nekdanji premier Janez Janša je denimo marca 2022 skupaj s takratnim premierjem Poljske Mateuszem Morawieckim in češkim premierjem Petrom Fialo obiskal Kijev. Bili so prvi tuji voditelji, ki so po začetku vojne obiskali ukrajinsko prestolnico.

Kijev je nato konec julija 2022 obiskala Fajon, še istega leta pa je sledil obisk nekdanjega obrambnega ministra Marjana Šarca. Marca 2023 je v Ukrajino odpotoval tudi premier Robert Golob, nazadnje pa je Kijev obiskala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ko je konec junija lani z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim govorila o poti do miru.

Žbogar je obžaloval, da v zadnjih mesecih ni bilo nobenih znamenj, da bi se intenzivnost spopadov zmanjševala, ampak ravno nasprotno. Opozoril je na vpletanje Severne Koreje in poročila o izjemno velikih žrtvah med njenimi vojaki.

"Vojna še naprej terja veliko žrtev med civilnim prebivalstvom," je dejal Žbogar in spomnil na nedavni napad Rusije na Zaporožje, v katerem je bilo več kot sto mrtvih ali ranjenih.

"Vojna še naprej terja veliko žrtev med civilnim prebivalstvom," je dejal Samuel Žbogar in spomnil na nedavni napad Rusije na Zaporožje, v katerem je bilo več kot sto mrtvih ali ranjenih. "Rusija nadaljuje napade na ukrajinsko civilno energetsko infrastrukturo. Samo včeraj je izstrelila več kot sto raket in brezpilotnih letal, kar je sredi zime dodatno obremenilo oskrbo z energijo." Foto: STA "Rusija nadaljuje napade na ukrajinsko civilno energetsko infrastrukturo. Samo včeraj je izstrelila več kot sto raket in brezpilotnih letal, kar je sredi zime dodatno obremenilo oskrbo z energijo."

"Naj poudarim, da se vsak mir konča s kršenjem Ustanovne listine ZN, vsak mir pa se začne z njenim spoštovanjem. Brez spoštovanja temeljnih načel suverenosti, neodvisnosti in ozemeljske celovitosti ni mogoče vzpostaviti trajnega miru. Prav tako ne bo miru, če ne bo zagotovljena odgovornost za vojne zločine," je dejal Žbogar. Ob tem je zagotovil podporo Slovenije Ukrajini pri njeni obrambi kot pri prizadevanjih za pravičen mir.

O razmerah v Ukrajini je poročala namestnica generalnega sekretarja ZN za politične zadeve Rosemary DiCarlo. "Ob bližajoči se tretji obletnici ruske invazije so svetovni pozivi k deeskalaciji in začetku procesa za končanje spopadov vse glasnejši. Generalni sekretar je še naprej na voljo za podporo vsem prizadevanjem za pravičen, trajen in celovit mir v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov," je dejala.

Zaradi ruskega veta VS ZN v četrtek ni sprejel nobenega ukrepa.