10.15 Ukrajina z novimi napadi na rusko infrastrukturo

"Po napadu brezpilotnega letalnika je zagorela cisterna s plinom," so na Telegramu sporočile oblasti v Tatarstanu. Žrtev ni bilo. Po navedbah lokalnih medijev v ruski avtonomni republiki je dron zadel objekt pri kemični tovarni v bližini Kazana.

Dva industrijska objekta sta bila poškodovana v Engelsu in Saratovu, več kot 600 kilometrov južno od Kazana, je sporočil guverner regije Saratov Roman Busargin. Po njegovih besedah sta bila objekta tarči obsežnega napada, v enem od njih je izbruhnil požar.

Dodal je, bo pouk v šolah v Saratovu in Engelsu na nasprotnih bregovih reke Volge danes potekal na daljavo.

Engels se je na udaru ukrajinskih dronov znašel drugič v manj kot enem tednu. Minulo sredo je Ukrajina napadla tamkajšnje skladišče nafte, ki oskrbuje ruske letalske sile. V boju z ognjem, ki je izbruhnil, naj bi umrla dva gasilca. Domnevno je bil isti objekt tarča tudi danes.

Tarča ukrajinskih napadov je bilo danes tudi več drugih ruskih regij. Po navedbah ruske tiskovne agencije Tass je v Tuli zračna obramba sestrelila 16 dronov, nad regijo Orjol 17, 14 jih je "nevtralizirala" v regiji Rostov, neznano število jih je uničila nad regijo Voronež, ki meji na Ukrajino. Oblasti poročajo le o manjši gmotni škodi.

Russian Telegram channels report drone attacks on 12 regions of Russia last night with about 200 drones.



Restrictions were imposed at the airports of Kazan, Kaluga, Saratov, Tambov, Penza, Nizhnekamsk and Ulyanovsk, and emergency blackouts were introduced in one of the… https://t.co/1q4OsdwvKo pic.twitter.com/CNi0iVDeRe