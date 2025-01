Zelenski sporočil, kaj je uspelo njegovim vojakom #foto

"To sta dva vojaka, ki sta kljub poškodbam preživela. Prepeljali so ju v Kijev, pred preiskovalce ukrajinske varnostne službe," je ob objavljenih fotografijah zapisal Zelenski.

Po ocenah Ukrajine in Zahoda je v regiji Kursk nameščenih okoli 11 tisoč severnokorejskih vojakov. Prejšnji teden je ameriški državni sekretar Antony Blinken dejal, da je bilo zadnji teden decembra v Kursku ubitih ali ranjenih več kot tisoč severnokorejskih vojakov.

"To ni bila lahka naloga. Ruske sile in severnokorejsko vojaško osebje običajno usmrtijo svoje ranjence, da izbrišejo vse dokaze o vpletenosti Severne Koreje v vojno proti Ukrajini," je o zajetih vojakih povedal Zelenski.

Our soldiers have captured North Korean military personnel in the Kursk region. Two soldiers, though wounded, survived and were transported to Kyiv, where they are now communicating with the Security Service of Ukraine.



