13.10 Zelenski računa na pomoč Meloni pri soočanju s Trumpom

11.30 EU Ukrajini izplačala prve tri milijarde evrov v okviru posojila G7

9.55 Fico zaradi prekinitve tranzita plina grozi z ustavitvijo humanitarne pomoči Ukrajini

13.10 Zelenski računa na pomoč Meloni pri soočanju s Trumpom

"Zaupam ji. S predsednico vlade imam odlične odnose. In zahvaljujem se ji za podporo, ki jo namenja Ukrajini," je Zelenski dejal v odgovoru na novinarsko vprašanje, ali meni, da bo Meloni pomagala Ukrajini pri soočanju s Trumpom, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Giorgia Meloni, Volodimir Zelenski Foto: Reuters

Trump, ki bo 20. januarja prisegel na položaj predsednika, je bil namreč v preteklosti večkrat kritičen do obsežne vojaške pomoči, ki jo Washington namenja Kijevu. Prav tako je trdil, da lahko konča vojno v Ukrajini v 24 urah, čeprav nikoli ni pojasnil podrobnosti.

Zelenski se je v Rimu zahvalil Italiji za njeno neomajno podporo Ukrajini in pojasnil, da sta na srečanju z Meloni med drugim govorila o krepitvi varnosti in pripravah na konferenco o obnovi Ukrajine, ki bo potekala julija v Rimu. Prav tako je svojega kolega Mattarello povabil v Ukrajino in spomnil, da je italijanski predsednik državo nazadnje obiskal pred 25 leti.

Foto: Reuters

11.30 EU Ukrajini izplačala prve tri milijarde evrov v okviru posojila G7

Evropska komisija je danes Ukrajini izplačala prve tri milijarde evrov pomoči v okviru evropskega dela posojila skupine G7, za odplačevanje katerega bodo Kijevu na voljo sredstva, pridobljena z upravljanjem zamrznjenega ruskega premoženja. EU bo sicer prispevala 18 od skupno 45 milijard evrov.

"Skoraj tri leta po začetku ruske vojaške agresije lahko Ukrajina še vedno računa na svoje prijatelje in partnerje. Danes Ukrajini namenjamo tri milijarde evrov. Gre za prvo izplačilo deleža Evropske unije pri posojilu skupine G7," je na družbenem omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.

Dodala je, da s tem Ukrajini zagotavljajo finančna sredstva za nadaljevanje boja za svobodo in zmago.

Ukrajinski premier Denis Šmihal se je predsednici komisije zahvalil za izplačilo. Dodal je, da to kaže na neomajno zavezanost Evropske unije pomoči Ukrajini v boju z rusko agresijo, ohranjanju makroekonomske stabilnosti in obnovi ključne infrastrukture.

"Skupaj lahko ohranimo pravico ter okrepimo odpornost Ukrajine in Evrope," je zapisal na omrežju X.

Skupina najrazvitejših svetovnih gospodarstev G7 je dogovor o izvedbi posojila Kijevu v višini 50 milijard ameriških dolarjev (okoli 45 milijard evrov) potrdila konec oktobra lani.

Pobuda G7 vključuje dvostranska posojila članic skupine in EU, ki bo prispevala okoli 18 milijard evrov. ZDA so že decembra Ukrajini namenile okoli 20 milijard dolarjev, preostalih 10 milijard dolarjev pa naj bi zagotovili Združeno kraljestvo, Japonska in Kanada.

Za odplačilo posojil bodo Kijevu namenili prihodke od upravljanja ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru zahodnih sankcij, in morebitne druge prostovoljne prispevke. To omogoča posebni posojilni mehanizem, ki ga je vzpostavila EU.

9.55 Fico zaradi prekinitve tranzita plina grozi z ustavitvijo humanitarne pomoči Ukrajini

Slovaški premier Robert Fico je v četrtek po pogovorih v Bruslju po zaustavitvi tranzita ruskega plina v Evropo prek Ukrajine znova zagrozil z omejitvijo pomoči ukrajinskim beguncem na Slovaškem. Omenil je tudi možnost ustavitve vse humanitarne pomoči Ukrajini ali dobave elektrike v izrednih razmerah, poroča slovaška tiskovna agencija TASR.

Na politični ravni bi lahko Slovaška uporabila pravico veta pri številnih odločitvah v Evropski uniji, je še dejal Fico po pogovorih z evropskim komisarjem za energijo Danom Joergensenom.

Poudaril je, da bo Slovaška te ukrepe sprejela le, če ne bo imela druge možnosti. To je po njegovih besedah priložnost, da pokaže, kako bi se moral vesti voditelj suverene države.

Fico je tudi napovedal ustanovitev skupine za reševanje spora z Ukrajino, ki ni podaljšala pogodbe o tranzitu ruskega plina čez svoje ozemlje, kot razlog pa navedla rusko invazijo. V njej bodo predstavniki Slovaške, Evropske komisije in verjetno tudi Ukrajine.

"Gre za resen problem in tega se zaveda tudi evropski komisar Joergensen, s katerim se je slovaška vladna delegacija pogajala," je dejal Fico. Ob tem je pohvalil četrtkova pogajanja s komisijo in jih označil za konstruktivna. Ponovil je, da je odločitev ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za ustavitev tranzita plina povsem politična in da bo močno vplivala na zvišanje cen plina in konkurenčnost EU.

Prvotno naj bi pogajanja v Bruslju potekala v torek ob udeležbi ukrajinske delegacije. Vendar je urad slovaške vlade pozneje sporočil, da jih je Komisija zaradi odsotnosti ukrajinske strani odpovedala in jih preložila na četrtek.