Zaradi zaustavitve tranzita ruskega plina v Evropo prek Ukrajine, ki posledično vpliva tudi na več drugih držav, naj bi Slovaška po besedah premierja Roberta Fica letno izgubila do 500 milijonov evrov prihodkov iz naslova tranzitnih pristojbin, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Na Rusijo to praktično nima vpliva. Od te odločitve bodo zaradi povečanega izvoza plina v Evropo imele koristi le ZDA," je v videoposnetku na družbenem omrežju Facebook zatrdil Fico, ki je ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega obtožil sabotaže.

Napovedal je, da bo Slovaška zahtevala odškodnino, o morebitnih ukrepih pa se bodo posvetovali tudi z Brusljem.

Evropske države naj bi bile pripravljene

Ukrajina je sicer že dlje časa poudarjala, da pogodbe o tranzitu plina zaradi ruske invazije ne namerava podaljšati, zaradi česar so se lahko evropske države na ta scenarij pripravile. Da je EU pripravljena na takšen razvoj dogodkov, so v sredo ob izteku sporazuma potrdili tudi v Evropski komisiji.

Leta 2021, leto pred začetkom ruske agresije v Ukrajini, je ruski plin predstavljal več kot 40 odstotkov uvoza plina v EU. Zaradi ruske invazije na sosednjo državo je nato večina evropskih držav zmanjšala svojo odvisnost od ruskega plina – ta je tako lani predstavljal manj kot deset odstotkov uvoza plina v EU.

Več držav pa se je – v glavnem zaradi geografskih in političnih razlogov – še vedno zanašalo na ruski plin, med njimi tudi Slovaška. Fico ob tem ohranja stike z ruskim voditeljem Vladimirjem Putinom in se je konec decembra ponudil za gostitelja morebitnih pogovorov med Moskvo in Kijevom o končanju vojne v Ukrajini.