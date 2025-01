Srhljivo navodilo severnokorejskim vojakom #video

Pregled pomembnejših dogodkov dneva:



9.10 Zelenski pripravljen izmenjati zajeta severnokorejska vojaka za ukrajinske

Ukrajinska vojska je ranjena severnokorejska vojaka po lastnih navedbah zajela v četrtek v ruski obmejni regiji Kursk. Kot je na družbenem omrežju X v nedeljo zapisal Zelenski, bo Ukrajini nedvomno uspelo zajeti še več severnokorejskih vojakov. "Samo vprašanje časa je, kdaj bo našim vojakom uspelo zajeti še druge," je poudaril.

Foto: Volodimir Zelenski/X

"Ukrajina je (severnokorejskemu voditelju, op. p.) Kim Džong Unu pripravljena izročiti njegova vojaka, če ju bo lahko zamenjal za naše vojake v ruskem ujetništvu," je nadaljeval v sporočilu na omrežju X. Ob tem je objavil kratek videoposnetek zaslišanja moških, ki sta predstavljena kot severnokorejska vojaka. Eden od njiju ima obvezano čeljust, drugi pa obe roki.

"Raje se ubijte, kot da vas ujamejo žive"

Medtem je Al Arabiya na družbenem omrežju X objavila, da je Pjongjang severnokorejskim vojakom, ki se v vojni borijo na strani Rusije, naročil, naj se raje ubijejo, kot da bi jih ujeli žive, je povedal južnokorejski poslanec po brifingu državne obveščevalne agencije.

North Korean soldiers fighting in #Russia’s war against #Ukraine have been told by #Pyongyang to kill themselves rather than be captured alive, a South Korean lawmaker says after a briefing from the country’s spy agency.https://t.co/wOPG7nfKAJ