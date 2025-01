Na robu preživetja: "Sovražijo nas"

Stranka, kjer ima škarje in platno v rokah nekdanja vplivna članice nemške Levice Sahra Wagenknecht, je lani uspel preboj kar v tri deželne parlamente na nekdanjem komunističnem vzhodu Nemčije (Saška, Brandenburg in Turingija). Maja lani ji je uspel tudi preboj v Evropski parlament (dobila je 6,2 odstotka glasov).

BSW na robu: preživetje ali neuspeh

Zdaj pa je stranka, ki ima ime po svoji voditeljici, pred svojim največjim izzivom od svoje ustanovitve januarja lani – preboj v nemški zvezni parlament. Za preboj BSW potrebuje vsaj pet odstotkov glasov. Po anketah se giblje nekje na robu: nekatere ankete ji dajejo tudi 6,5 odstotka glasov, nekatere pa štiri odstotke, kar je premalo za uspeh. Volitve bodo 23. februarja.

BSW je glede politike do priseljevanja nekakšna levičarska različica AfD, podobno stališče imata omenjeni stranki tudi glede vojne v Ukrajini. Toda hkrati je BSW besedno oster nasprotnik desničarske AfD.

BSW se ima za mirovno stranko

Na nedavni volilni konferenci stranke v Bonnu so bila glavna sporočila volivcem ponovno uvažanje plina iz Rusije, zvišanje minimalne plače in omejevanje pravice do azila. BSW se predstavlja volivcem kot mirovna stranka, tj. stranka, ki si prizadeva za konec vojne v Ukrajini. Pri čemer zagovarja stališče, da je konec vojaške pomoči Ukrajini pot k miru.

BSW tako kot AfD velja za stranko, ki deluje v korist Putinove Rusije. Foto: Guliverimage

Sahra Wagenknecht, ki velja za promoskovsko političarko, poudarja, da Ukrajini ne smejo dati niti centa več, nič več nemškega orožja in nič več nemških vojakov. Je za hitro rešitev s pogajanji, pri čemer ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu ne smejo postavljati predpogojev.

Za poceni energijo iz Rusije in proti sankcijam

Po koncu vojne želi spet poceni energijo za nemško industrijo, tudi iz Rusije. Nasprotuje sankcijam proti Rusiji. "Sankcije nimajo nobene zveze z moralo, nimajo nobene zveze s človekovimi pravicami, nimajo nobene zveze z ljubeznijo do miru, so preprosto program gospodarske spodbude za ameriško gospodarstvo in ubijalski program za nemška in evropska podjetja," je prepričana.

BSW se skuša volivcem prikazati kot stranka, ki je alternativa vsem drugim strankam in ki edina v resnici prinaša spremembe v Nemčijo. "Vaša jeza nam je v čast in vaše sovraštvo nas spodbuja," je o svojih političnih tekmecih dejala vodja BSW.

Alternativa t. i. starim strankam

Podobne besede so prišle tudi iz ust podpredsednice BSW Amire Mohamed Ali. "Očitno nas sovražijo," je dejala o t. i. starih strankah. Razlog sovraštva naj bi bilo dejstvo, da BSW drži ogledalo vsem drugim nemškim strankam ter razkriva njihova neuspeh in grozno podobo.

BSW skuša v zadnjem času pridobiti protiameriško usmerjene volivce z grajami AfD, ker se ta povezuje z Elonom Muskom in Donaldom Trumpom. Foto: Guliverimage

BSW ima precej podobna stališča glede priseljevanja kot AfD, a zadnja stranka je v bazenu protipriseljensko usmerjenih volivcev za zdaj precej uspešnejša kot BSW. BSW sicer trdi, da je za razliko od AfD glas malih ljudi in zadnje demokratično upanje na vzhodu Nemčije (tako AfD kot BSW sta najmočnejši v vzhodnonemških zveznih deželah, ki so bile nekoč del komunistične Vzhodne Nemčije).

BSW: AfD sklepa pakte z ameriškimi milijarderji

BSW skuša tudi izkoristiti zadnje navezovanje AfD na Donalda Trumpa in Elona Muska. Pri tem se BSW skuša prikupiti protiameriško usmerjenim volivcem. Tako je Sahra Wagenknecht v Bonnu pred šestimi delegati stranki AfD očitala, da sklepa pakte z ameriškimi milijarderji, kot sta Musk in Trump, ter da so v zadnjem času postali oboroževalni fanatiki.

"Morda bi se AfD morala namesto Alternativa za Nemčijo (Alternative für Deutschland) preimenovati v Oboroževanje za Donalda (Aufrüsten für Donald v nemščini, kar spet da kratico AfD, op. p.)," je še dejala Sahra Wagenknecht.