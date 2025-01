Misija ZN obtožila Izrael kršenja premirja s Hezbolahom. Ta izgublja potrpljenje.

Mirovne sile Združenih narodov v Libanonu (Unifil) so v soboto obtožile Izrael, da krši resolucijo Varnostnega sveta ZN št. 1701, ki je podlaga za trenutno veljavno premirje med izraelsko vojsko in libanonskim šiitskim gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je ob tem prestregla novo raketo, izstreljeno iz Jemna.

Krhko premirje v Libanonu, ki velja od 27. novembra lani, je sledilo več kot enoletnim spopadom med Izraelom in Hezbolahom. V skladu z dogovorom so se morali borci gibanja umakniti severno od reke Litani, Izrael pa se je zavezal k postopnemu umiku svojih kopenskih sil z libanonskega ozemlja v 60 dneh. Spoštovanje teh določb naj bi nadzirala libanonska vojska.

Vse od uveljavitve premirja se vrstijo obojestranske obtožbe o kršitvah. Večkrat je k spoštovanju dogovora obe strani pozvala misija Unifil, ki je v soboto Izrael obtožila novih kršitev.

Po njenih navedbah so izraelske sile uničile eno od označb t. i. modre črte na jugu Libanona, ki označuje de facto mejo med državama, ter tamkajšnji opazovalni stolp libanonske vojske, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Namerno in neposredno uničevanje jasno prepoznavne lastnine Unifil in infrastrukture, ki pripada libanonskim oboroženim silam, je očitna kršitev resolucije 1701 in mednarodnega prava," so sporočili z Unifila. Vse vpletene so pozvali, naj se izognejo dejanjem, ki bi lahko ogrozila prekinitev ognja.

Hezbolah izgublja potrpljenje

Pred tem je vodja Hezbolaha Naim Kasem v luči izraelskih kršitev opozoril, da so sicer potrpežljivi, a da potrpljenje počasi izgubljajo. "Vodstvo upora določi, kdaj je treba biti potrpežljiv, kdaj prevzeti pobudo in kdaj se odzvati," je poudaril.

Ob tem je izraelska vojska danes sporočila, da je prestregla novo raketo iz Jemna, ki so jo proti Izraelu izstrelili tamkajšnji uporniški hutijevci. Ti so, tako kot Hezbolah in palestinski Hamas, del t. i. osi odpora proti Izraelu pod pokroviteljstvom Irana.

Kot je izraelska vojska zapisala na Telegramu, so raketo prestregli, še preden je dosegla izraelsko ozemlje, navaja AFP.