Vlada predsednika ZDA Donalda Trumpa je ukazala, da se morajo do petka zapreti vsi uradi Agencije ZDA za mednarodni razvoj (Usaid), vsi zaposleni z nekaj izjemami pa bodo prav tako do petka poslani na prisilen plačan dopust, poroča ameriška televizija CBS.

Na svojih delovnih mestih bodo ostali tisti, ki so ključnega pomena za nadaljevanje dejavnosti, ki ga Usaid še izvaja, in nekaj vodilnih ljudi. Tisti, ki bodo ostali na delovnih mestih, bodo o tem obveščeni do četrtka popoldne.

State Department naj bi ob tem uredil plačila za vračanje vseh delavcev agencije Usaid iz tujine v naslednjih 30 dneh. Vse pogodbe, ki niso nujne, pa bodo takoj ukinjene. Kot nujno je državni sekretar ZDA Marco Rubio opredelil le pomoč, ki rešuje življenja.

Zaposleni v Washingtonu ostali pred zaprtimi vrati

CBS ob tem poroča, da 1400 zaposlenih na sedežu Usaid v Washingtonu ne more več vstopiti v poslopje.

Usaid ima več kot 10.000 zaposlenih, od tega dve tretjini v tujini, njihovo prisilno vračanje pa bo proračun ZDA stalo več kot nadaljevanje njihovega dela.

Agencija Usaid, ustanovljena leta 1961, zagotavlja humanitarno in drugo pomoč v več kot 100 državah sveta.

"Govorimo o odpravljanju posledic nesreč, zdravstvenih delavcih in drugem osebju, ki ščiti ameriške interese po svetu. Govorimo o 20 milijonih udeležencev programa boja proti aidsu, ki nimajo več dostopa do zdravil. Govorimo o izbruhih nalezljivih bolezni, ki se ne bodo več zaustavljali," je za CBS povedal nekdanji direktor Usaid za globalno zdravje Atul Gawande.

Agencija pod Muskovim drobnogledom

Agencijo je pod drobnogled vzel zlasti vodja urada za vladno učinkovitost, milijarder Elon Musk. Trump je v torek pohvalil Muskovo delo pri razkrivanju prevar znotraj zvezne vlade, vendar ni podal dokazov, ki bi njegove trditve potrjevali, poroča televizija MSNBC.

Vodenje agencije je sicer začasno prevzel državni sekretar Marco Rubio, ki je v današnji izjavi ob obisku v Gvatemali vztrajal, da bodo ZDA po pregledu izdatkov in programov "od spodaj navzgor" še naprej financirale projekte mednarodne pomoči za tujino.

"Najraje bi to storili na bolj urejen način od zgoraj navzdol, vendar nismo imeli možnosti za to, ker agencija z nami ni sodelovala. Imeli smo posameznike, ki so tudi po izdaji odredb še vedno poskušali uveljaviti plačila v nasprotju z ukazi," je dodal.

Rubio je povedal še, da bodo vsi prihodnji projekti Usaid ocenjeni glede na to, ali bodo državo "naredili varnejšo, močnejšo in uspešnejšo" ter ali bodo "usklajeni z zunanjo politiko ZDA" pod Trumpom.

"To ni dobrodelna organizacija. To niso zasebna sredstva. To so sredstva ameriških davkoplačevalcev. Dolžni smo jih pametno porabiti," je dodal.

Agencija Usaid je imela v lanskem proračunskem letu iz zvezne blagajne zagotovljenih 40 milijard dolarjev, kar je manj kot odstotek celotnega proračuna ZDA, največ pomoči pa je bilo namenjene Ukrajini, Etiopiji in Jordaniji.

Ameriška zvezna sodnica za nedoločen čas blokirala Trumpov ukaz o državljanstvu

Zvezna sodnica Deborah Boardman je danes v Baltimoru za nedoločen čas blokirala izvršni ukaz ameriškega predsednika Trumpa o ukinitvi pravice do državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA, poročajo mediji. Ugotovila je, da bi uveljavitev ukaza povzročila nepopravljivo škodo.

Njena blokada je že druga po tistem, ko je zvezni sodnik v državi Washington John Coughenour 23. januarja za 14 dni ustavil izvajanje Trumpovega ukaza z mnenjem, da je v celoti neustaven.

Trump je na to blokado napovedal pritožbo, zdaj bo moral torej še eno v Baltimoru, kjer je sodnica v odločitvi zapisala, da bi odvzem dragocene pravice do državljanstva na podlagi rojstva v ZDA povzročil nepopravljivo škodo, in opozorila na dosedanje odločitve vrhovnega sodišča, ki so pravico do državljanstva na podlagi tega načela zaščitile.

Pravico do avtomatičnega državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA zagotavlja 14. amandma k ameriški ustavi, ki je bil sprejet leta 1868 po državljanski vojni, z namenom, da se nekdanjim sužnjem zagotovi državljanstvo.

Trump se je doslej večkrat skliceval na izvirni namen tega ustavnega dopolnila in vztraja, da je bil sprejet le za temnopolte Američane. Vendar pa so ameriška zvezna sodišča na čelu z vrhovnim doslej večkrat potrdila, da pravica velja za vse rojene v ZDA.

Izjema so otroci akreditiranih tujih diplomatov, ki pa lahko zaprosijo za zeleno karto oziroma za dovoljenje za delo in bivanje v ZDA, ki predstavlja prvo stopnico do državljanstva.