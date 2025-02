Ameriški senat je v torek zvečer s 54 glasovi proti 46 potrdil floridsko pravnico Pam Bondi na položaj pravosodne ministrice ZDA. Kot poročajo ameriški mediji, bo zvesta privrženka ameriškega predsednika Donalda Trumpa na položaju izvajala čistke tožilcev in agentov FBI, ki so sodelovali v preiskavah proti Trumpu.

Pravosodno ministrstvo je že pod vodstvom vršilca dolžnosti ministra Jamesa McHenryja odpustilo vse tožilce, ki so sodelovali v preiskavi napada Trumpovih privržencev na ameriški kongres 6. januarja 2021 in njegove nezakonite odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše. Podobno nameravajo storiti z vsemi agenti FBI in uslužbenci pravosodnega ministrstva, ki so sodelovali v obeh preiskavah, poroča Politico.

Pam Bondi je bila v preteklosti pravosodna ministrica Floride in Trumpova odvetnica v času njegove prve ustavne obtožbe zaradi izsiljevanja Ukrajine, da v zameno za nadaljevanje ameriške pomoči sproži preiskavo Joeja Bidna. Bondi je sodelovala tudi v Trumpovih prizadevanjih za razveljavitev izidov predsedniških volitev 2020 v Pensilvaniji.

Med zaslišanji v senatnem odboru za pravosodje Bondi ni povedala, ali bo uveljavljala zakon o prepovedi družbenega omrežja TikTok, pa tudi ne, ali bo preganjala nekdanjega posebnega tožilca Jacka Smitha, ki je preganjal Trumpa. Prav tako ni odgovorila, ali so bili izidi predsedniških volitev 2020 veljavni, po drugi strani pa je ponavljala Trumpove trditve, da so bile preiskave njegovih dejanj politični pregon.