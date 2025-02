Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo podpisal izvršni ukaz o prepovedi udeležbe transspolnih oseb v ženskih športih. Ob podpisu je naznanil, da je s tem vojna proti ženskim športom končana, in napovedal izgradnjo plesne dvorane v Beli hiši.

Najnovejši Trumpov ukaz odreka zvezna proračunska sredstva šolskim ustanovam, ki bodo dovolile nastope transspolnih športnikov v ženskih ekipah. Podoben predlog zakona je januarja potrdil predstavniški dom kongresa.

Ob podpisu zakona na javni prireditvi je Trump napovedal, da bo pritisnil na Mednarodni olimpijski komite za spremembo pravil o transspolnih športnikih pred olimpijskimi igrami v Los Angelesu leta 2028.

"Ženski športi bodo odslej le za ženske. Ne bomo dovolili moškim, da tepejo, poškodujejo in varajo naše ženske in dekleta," je dejal Trump.

Ob podpisu ukaza je Trump, znan tudi po nepremičninskih poslih, še dejal, da je Beli hiši že večkrat poslal ponudbo, da bi tam zgradil plesno dvorano, a ni dobil odgovora. "Tokrat bom ponudbo poslal samemu sebi," je dejal in dodal, da bi to stalo okrog sto milijonov dolarjev.

Več ukazov proti transspolnim osebam

Ob začetku mandata je Trump podpisal ukaz, da po novem v ZDA obstajata le moški in ženski spol, nato je prepovedal transspolne vojake in omejil postopke za spremembo spola pri mlajših od 19 let.

Vse te ukrepe je napovedal že med predsedniško kampanjo in po mnenju številnih analitikov je to pripomoglo k njegovi zmagi na volitvah. Sodišče je pred kratkim blokiralo selitev transspolnih oseb iz ženskih zaporov v moške, tožbe so vložene tudi proti drugim ukazom.