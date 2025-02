Rusija je danes pozdravila odločitev nove ameriške administracije predsednika Donalda Trumpa o ukinitvi Agencije ZDA za mednarodni razvoj (Usaid). Vladno agencijo, ki zagotavlja humanitarno in razvojno pomoč po svetu, je obtožila, da je "stroj za vmešavanje" v notranje zadeve držav, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

To je sporočila, potem ko je tesen svetovalec predsednika Donalda Trumpa milijarder Elon Musk v ponedeljek napovedal, da bodo agencijo zaprli v okviru njegovih radikalnih prizadevanj za zmanjšanje ameriške vlade.

Ameriška vlada je nato v sredo agenciji ukazala, da mora do petka zapreti vse svoje urade, vse zaposlene z nekaj izjemami pa poslati na prisilen plačan dopust. Vodenje agencije je medtem že prevzel državni sekretar Marco Rubio.

Tiskovna predstavnica ruskega zunanjega ministrstva Marija Zaharova je danes v Moskvi dejala, da so zadovoljni, ker se je za resnično izkazalo vse, kar so rekli, pri tem pa po poročanju AFP nakazala na številne kritike, ki jih je Moskva izrekla na račun agencije.

"To je vse kaj drugega kot agencija za pomoč, razvoj in podporo. Je stroj za vmešavanje v notranje zadeve, mehanizem za spreminjanje režimov, političnega reda in državne strukture," je dejala.

Rusija Usaid že izgnala

Rusija je Usaid s svojega ozemlja izgnala že leta 2012 ob obtožbah, da financira opozicijske proteste proti Kremlju in da se vmešava v volitve.

Obtožila jo je tudi, da podpira protivladna gibanja v sosednjih državah, zlasti v Ukrajini in Gruziji, da bi na oblast pripeljali ljudi, ki so bolj naklonjeni Washingtonu in sovražni do Rusije.

Agencija Usaid, ki jo je ameriški kongres z zakonom ustanovil leta 1961, upravlja s proračunom več kot 40 milijard dolarjev ter zagotavlja humanitarno in razvojno pomoč v več kot sto državah. Ima več kot deset tisoč zaposlenih, od tega dve tretjini v tujini.

Zapiranje Usaida ogroža ameriško kmetijsko industrijo

Trump in Musk ameriški kmetijski industriji z zapiranjem Usaid povzročata škodo, poroča Washington Post. Ameriški kmetje namreč zagotavljajo 41 odstotkov vse pomoči v hrani, ki jo nudi ta agencija.

Zapiranje Usaida ogroža milijarde dolarjev iz zveznega proračuna, ki so namenjene ameriškim kmetom, podjetjem in organizacijam, poroča časnik in navaja podatek, da je ameriška vlada v letu 2020 od ameriških kmetov odkupila za 2,1 milijarde dolarjev hrane.

Sedanja zamrznitev delovanja Usaida je ustavila nakupe riža, žita in soje v vrednosti 340 milijonov dolarjev in več sto ton žita je obtičalo samo v skladiščih teksaškega Houstona.

Trump je danes na svojem družbenem omrežju Truth Social ponovno napadel Usaid, tokrat z obtožbo, da financira ameriške medije, ki podpirajo demokrate.

Posebej je napadel medij Politico in se spraševal, ali tudi drugi, kot je New York Times, dobivajo podobno pomoč. Iz Politica so ga opozorili, da se njegove kritike nanašajo na naročnine, ki jih ameriška vlada plačuje medijem za njihove vsebine.