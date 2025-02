"Elon odlično opravlja svoje delo, vendar bi rad videl, da bi bil bolj agresiven," je Trump zapisal na svojem družbenem omrežju Truth Social. "Ne pozabite, da moramo rešiti državo," je dodal.

Trump je Muska postavil na čelo novoustanovljenega urada za vladno učinkovitost (Doge) s ciljem zmanjšanja zvezne porabe. Že od začetka delovanja urada milijarder izvaja reze v stroške zveznih agencij in odpušča uslužbence. V Beli hiši sicer poudarjajo, da je Musk le višji predsednikov svetovalec in da ni zaposlen v uradu Doge. V luči tega naj ne bi imel formalnih pooblastil za sprejemanje vladnih odločitev.

Dvomijo v pravna pooblastila Muska

Bela hiše je to med drugim poudarila v izjavi, ki jo je ta teden posredovala zveznemu sodišču, potem ko je več zveznih držav proti Musku, njegovemu uradu in Trumpu vložilo tožbe, saj dvomijo v pravna pooblastila Muska in urada Doge za ukrepe, ki jih izvajajo.

Pristojna zvezna sodnica Tanya Chutkan je v torek njihovo zahtevo po začasni blokadi odpuščanj uslužbencev in dostopa Doge do podatkov zveznih agencij zavrnila.

Rezi zveznih stroškov se medtem nadaljujejo. Med drugim naj bi ameriško obrambno ministrstvo z naslednjim tednom število svojih uslužbencev zmanjšalo za najmanj pet odstotkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Blokada odrekanja sredstev za programe vključevanja

Ameriški zvezni sodnik je medtem v petek začasno blokiral politiko predsednika Trumpa, ki odreka potrjena proračunska sredstva za programe raznolikosti, enakopravnosti in vključevanja (DEI). Sodnik je Trumpovo politiko opredelil kot samovoljno in diskriminacijsko, poroča ameriški CNN.

Sodnik Adam Abelson iz zvezne države Maryland je menil, da Trumpova politika najverjetneje krši prvi ustavni amandma, ki zagotavlja pravico do izražanja, ker kaznuje zasebna podjetja in organizacije glede na njihova politična stališča. Trumpova politika naj bi zasebne pogodbenike vlade silila, da ukinejo programe, ki spodbujajo raznoliko delovno silo, je menil sodnik.

Trump je doslej sprejel več izvršnih ukazov proti politiki DEI, ki jo je spodbujala prejšnja demokratska vlada Joeja Bidna. To politiko je Trump celo okrivil za nedavno trčenje potniškega letala in helikopterja nad Washingtonom in zagotovil, da bo sam v zvezni upravi za zračni promet (FAA) zaposlil le najboljše ljudi. Njegova vlada trenutno izvaja odpuščanja tudi pri FAA.