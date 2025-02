Donald Trump odpustil poveljnika oboroženih sil ZDA

Enega najbolj usposobljenih generalov bo zamenjal general, ki ne izpolnjuje pogojev

Trump je na svojem družbenem mediju Truth Social naznanil, da bo generala Browna po 16 mesecih na položaju zamenjal upokojeni general zračnih sil Dan Caine, ki je trenutno partner v finančnem podjetju Shield Capital.

Caine ne izpolnjuje vseh pogojev za položaj, vendar pa zakon predsedniku ZDA daje pooblastila, da pogoje zanemari, če je to v interesu države, poroča televizija ABC.

General CQ Brown velja za enega od najbolj usposobljenih posameznikov, ki so kdaj koli zasedali položaj poveljnika oboroženih sil ZDA. V preteklosti je med drugim vodil ameriške zračne sile, ameriške pacifiške zračne sile, osrednje poveljstvo ameriških zračnih sil, 31. in 8. krilo ameriških zračnih sil, 78. lovsko eskadriljo ameriških zračnih sil in poveljeval orožarski akademiji v okviru ameriških zračnih sil. Kot bojni pilot je odletel več kot 3.000 ur, od tega 130 ur na dejanskih bojnih misijah. Foto: Guliverimage

"Rad bi se zahvalil generalu Brownu za več kot 40 let služenja domovini. Je imeniten gospod in izjemen vodja in mu želim krasno prihodnost," je o šele drugem temnopoltem načelniku štaba združenih poveljstev v zgodovini ZDA zapisal Trump.

Obrambnemu ministru Peteu Hegsethu je Trump ob tem naročil, naj poišče še pet kandidatov za druge najvišje položaje v vojski, ki da bodo kmalu objavljeni.

Obrambni minister išče novi vodji za mornarico in zračne sile

Hegseth je kmalu zatem že sporočil, da išče naslednika Lise Franchetti, prve ženske na čelu ameriške mornarice, in namestnika vodje generalštaba zračnih sil Jima Slifea.

Še pred Trumpovo objavo so ameriški mediji poročali, da se v Pentagonu obetajo obsežna odpuščanja. Prihodnji teden naj bi odpustili 5400 civilnih uslužbencev obrambnega ministrstva, ki so na preizkusni dobi.

John Dan Caine oziroma Dan Caine, izbranec Donalda Trumpa za položaj poveljnika oboroženih sil ZDA. Foto: Zračne sile ZDA

Vršilec dolžnosti namestnika obrambnega ministra za osebje Darin Selnick je dejal, da nameravajo ukiniti do osem odstotkov civilnih delovnih mest v Pentagonu, ki da se mora osredotočiti na prioritete predsednika Trumpa, poroča televizija ABC.

Minister Hegseth je podrejenim naročil, naj poiščejo za okrog 50 milijard dolarjev vredne programe znotraj Pentagona, ki bi jih lahko ukinili, in denar preusmerili na Trumpove prioritete, ki še niso natančno opredeljene.