Tiskovna agencija AP vložila tožbo proti Trumpovi vladi

Tiskovna agencija AP je v petek uresničila grožnjo in je na zveznem sodišču v Washingtonu vložila tožbo proti trem uradnikom vlade predsednika Donalda Trumpa. V zvezi z onemogočanjem dostopa do predsednika, ker agencija ni spremenila imena Mehiški zaliv v Ameriški zaliv, jim očitajo kršenje ustave.

Trump je med svojimi izvršnimi ukazi podpisal tudi spremembo imena zaliva, ki je že 400 let poznan kot Mehiški zaliv, v Ameriški zaliv. Nekateri to upoštevajo, drugi ne, Trump pa je zavračanje njegove odločitve posebej zameril agenciji AP, ki z novicami oskrbuje ameriške in svetovne medije.

Dopisniki agencije iz Bele hiše nenadoma niso več dobili dostopa do določenih prostorov in dogodkov Bele hiše.

"Udarec jedru prvega amandmaja k ustavi"

Tožbo je agencija v petek zaradi tega vložila proti šefici Trumpovega kabineta Susan Wiles, namestniku Tayloru Budowichu in tiskovni predstavnici Karoline Leavitt.

"Usmerjeni napad na uredniško neodvisnost AP in zmožnost zbiranja informacij in poročanja je udarec jedru prvega amandmaja k ustavi, ki zagotavlja svobodo izražanja," je ob vložitvi tožbe sporočila agencija.

V tožbi zahteva, da sodišče vladi ukaže, naj nemudoma ustavi blokado dostopa novinarjev AP, ki je do petka trajala že deset dni. "Mediji in vsi v ZDA imajo pravico do lastne izbire besed brez maščevanja vlade," je še sporočila agencija.