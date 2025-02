Kallas v Washingtonu brez srečanja z Rubiem

Visoka zunanja predstavnica EU Kaja Kallas, ki se do četrtka mudi na obisku v Washingtonu, se ne bo srečala z ameriškim državnim sekretarjem Marcom Rubiem. Po napovedih pa se bo srečala z ameriškimi senatorji in kongresniki.

Visoka zunanjepolitična predstavnica EU se ne bo srečala z Rubiem zaradi težav z usklajevanjem obveznosti, pojasnjujejo evropski viri.

To bi bilo njuno prvo uradno srečanje, v ospredju katerega naj bi bilo vprašanje Ukrajine, potem ko so ZDA začele pogovore z Rusijo, v njih pa za zdaj ne sodelujeta niti EU niti Ukrajina. Kallas je pred odhodom v ZDA napovedala, da bo v pogovoru izpostavila prav pomen sodelovanja ukrajinskih in evropskih predstavnikov v pogovorih o prihodnosti Ukrajine.

Kallas in Rubio sta se sicer nazadnje videla na Münchenski varnostni konferenci, ki je potekala sredi februarja.

Medtem ko srečanja z Rubiem ne bo, pa bo lahko Kallas o Ukrajini med drugim spregovorila na srečanju z ameriškimi senatorji in kongresniki. V okviru obiska v ZDA naj bi se srečala tudi z delegacijo EU.