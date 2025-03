Trpljenje Volodimirja Zelenskega

Glede petkovega burnega pogovora v Ovalni pisarni Bele hiše med ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim ter ameriškim podpredsednikom Donaldom Trumpom in ameriškim podpredsednikom J. D. Vancem se pojavljata dve razlagi. Tisti, ki so bolj naklonjeni Zelenskemu in niso preveč navdušeni nad Trumpom in Vancem, trdijo, da je Zelenski padel v past. Tisti, ki so nenaklonjeni Zelenskemu, pa menijo, da sta za spodleteli sestanek v Beli hiši krivi prepirljivost in pretirana čustvenost ukrajinskega predsednika.

V New York Timesu Thomas Friedman govori o očitno načrtovani zasedi. Britanski Financial Times piše, da so Zelenskega ujeli v zasedo, da bi ga ponižali. Ameriški medij Atlantic je svoj članek naslovil: To je bila past. Tisti, ki je nastavil past ukrajinskemu predsedniku Volodimirju Zelenskemu, je po mnenju Atlantica ameriški podpredsednik J. D. Vance.

Zlobni in zahrbtni Vance?

"J. D. Vance je igral vlogo voditelja pogovorne oddaje, ki vedno vskoči, ko njegova zvezda potrebuje podporo in mora premagati svojega nasprotnika. Podpredsednik je neresen človek, ki se poskuša delati pomembnega v resnih trenutkih."

Za razliko od Donalda Trumpa Vance velja za analitičnega in zelo inteligentnega. Velja tudi za zahrbtnega in zvitega. Dolgo, preden je bil imenovan za podpredsednika, je izjavil, da mu je vseeno za usodo Ukrajine.

Trumpov svetovalec: Zelenski se je želel prepirati

Drugačno sliko prepira je dal Trumpov svetovalec za nacionalno varnost Mike Waltz. Ta je za Fox News pojasnil, kako je Zelenskega po prepiru v Ovalni pisarni odslovil iz Bele hiše. Zelenski sprva naj ne bi razumel, da ga odslavljajo, medtem ko je njegovi ekipi to bilo jasno. Ukrajinska veleposlanica v ZDA in svetovalec Zelenskega sta bila po besedah Waltza na robu joka, ker sta želela, da bi se stvari premaknile naprej, medtem ko naj bi bil Zelenski še vedno prepirljiv.

Je Zelenski padel v past, ki mu jo je nastavil Vance? Foto: Guliverimage

Waltz tudi trdi, da je poskušal prepričati Zelenskega, naj se umiri in se vrne k bistvu stvari. Ponovil naj bi mu argumente, ki jih je Trump pred tem izrekel med prepirom v Ovalni pisarni: "Čas ni na vaši strani. Na bojišču čas ni na vaši strani. Čas ni na vaši strani, ko gre za svetovna razmerja, in kar je najpomembnejše, pomoč ZDA in strpnost (ameriških, op. p.) davkoplačevalcev nista neomejeni."

Waltz: Zelenski še ni ugotovil, da je v mestu nov šerif

Waltz je v pogovoru za Fox News tudi dejal, da je Trump odločen spodbuditi Ukrajino, da sklene mir z Rusijo. Dejal je še, da Zelenski še vedno ni ugotovil, da je v mestu nov šerif.