Španci prvi četrtfinalisti, mladi Slovenci proti Angležom

Nogometaši na evropskem prvenstvu do 21 let na Slovaškem so v soboto začeli tekme drugega kroga. Najvišjo zmago je dosegla Portugalska, ki je s 5:0 premagala Poljsko. Španija je šele po preobratu strla Romunijo z 2:1, Francija pa z golom v sodnikovem dodatku Gruzijo s 3:2. Slovenija bo proti Angliji drugi tekmo na prvenstvu igrala v nedeljo.

Španija in Italija že v četrtfinalu

Portugalci niso imeli težav s Poljaki. V prvem polčasu so praktično vsako akcijo, s katero so prišli blizu poljskih vrat, tudi končali z zadetkom, še posebej učinkoviti so bili po protinapadih. Dva gola je dosegel Geovany Quenda.

Španija se je za drugo zmago na tekmovanju, potem ko je na prvi šele v 90. minuti premagala gostitelje, spet namučila, tokrat z Romunijo. Ta je povedla že v četrti minuti, Španija je v 26. zapravila enajstmetrovko. V končnici pa so Romuni drago plačali rdeč karton Vladislava Blanute. Le minuto pozneje je namreč Mikel Jauregizar izenačil, Roberto Jaen Fernandez pa je v 88. minuti poskrbel za popoln preobrat. Slovaki so iskali prvo zmago, a je Italija spet zmagala z minimalnim izidom 1:0, edini gol je dosegel Cesare Casadei že v sedmi minuti.

Francozi so igrali z Gruzijci, ki so EP začeli z zmago v prvem krogu. Francijo je v vodstvo popeljal Mathys Tel z bele točke v prvem delu, potem je Gruzija z zadetkoma v 76. in 84. minuti povedla, a je Francozom vsaj točko zagotovil Johann Lepenant v 89. minuti. Thierno Barry je nato v sodnikovem dodatku dosegel še en gol, ki pa po ogledu posnetka ni obveljal zaradi prepovedanega položaja. A se Francozi niso predali, že v 12. minuti dodatka pa je nato Castello Lukeba dosegel zmagoviti zadetek, ta je po še enem dolgem ogledu posnetka le obveljal.

Bo proti Angliji lažje za Slovenijo?

V nedeljo pa bi bilo lahko že konec sanj o napredovanju za slovensko izbrano vrsto, če bi ostala brez točk tudi na srečanju proti Angliji, podobna usoda pa bi proti Nemčiji doletela še Češko. Izbranci Andreja Razdrha so se pogumno zoperstavili Nemčiji, a so jo trenutki nezbranosti v obrambi kakor tudi prelahko zapravljene zrele priložnosti v napadu stale boljšega rezultata. Zdaj jih čakajo trije mladi levi, branilci naslova na Euru do 21 let, ki so za začetek na Slovaškem ugnali Češko (3:1).

Slovenija bo prve točke na letošnjem Euru iskala v nedeljo v Nitri proti Angliji. Foto: Guliverimage

"Mislim, da bo proti Angliji lažje, ali pa tudi ne. Velike reprezentance veliko iztisnejo že na začetku. Upam, da je izkušnja proti Nemčiji veliko pomagala pri tem. Mislim, da bomo bolje vstopili v tekmo, čeprav menim, da je bila razlika na tekmi med Slovenijo in Nemčijo fant v dresu s številko deset," je slovenski selektor izpostavil strelca vseh treh nemških zadetkov, sicer že članskega reprezentanta elfa Nicka Woltemada. V slovenskem taboru so prepričani, da lahko pokvarijo načrte favorizirani Angliji. Česa so zmožni, so pokazali že v kvalifikacijah, kjer so v skupini prehiteli celo močno Francijo. Dvoboj med Slovenijo in Anglijo se bo začel v nedeljo ob 18. uri, nato pa se bosta v večernem terminu pomerili še Nemčija in Češka.

V vsaki od štirih skupin na Euru so po štiri reprezentance, po dve najboljši se bosta uvrstili v četrtfinale. Finale bo 28. junija v Bratislavi na stadionu Tehelno pole, kjer je spomladi gostovala Kekova četa in remizirala z gostitelji (0:0). Slovenci nastopajo v najdražji skupini Eura, prav vsi njeni tekmeci pa so v preteklosti že postali evropski prvaki do 21 let. Zadnjo tekmo skupinskega dela bodo odigrali 18. junija v Dunajski Stredi ob 21. uri proti Čehom.

Seznam slovenske reprezentance do 21 let: Vratarji: Martin Turk (Ruch Chorzow/Pol), Žan Luk Leban (Everton/Ang), Lovro Štubljar (Domžale); Branilci: Mitja Ilenič (New York City/ZDA), Srđan Kuzmić (Viborg/Dan), Lovro Golič (Roma/Ita), Relja Obrić (Atalanta/Ita), Nino Milić (Domžale); Zvezni igralci: Tio Cipot (GAZ/Avt), Žan Jevšenak (Oliveirense/Por), Enrik Osterc (Helmond Sport/Niz), Adrian Zeljković (Spartak Trnava/Slk), Svit Sešlar (Celje), Jošt Pišek (Mura), Martin Pečar (Bravo), Marcel Lorber (Domžale), Luka Topalović (Inter/Ita), Edvin Krupić (Domžale), Sandro Jovanović (Koper); Napadalci: Tjaš Begić (Frosinone/Ita), Marko Brest (Olimpija), Dino Kojić (Olimpija), Jaka Čuber Potočnik (Köln/Nem).

