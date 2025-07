Se bo neverjetna zgodba nadaljevala?

Arina Sabalenka še nima zmage v Wimbledonu. Foto: Reuters

Arina Sabalenka je v tretjem krogu imela izjemen dvoboj z domačo ljubljenko Emmo Raducanu, ki ji je nudila dober odpor. V osmini finala jo čaka Elise Mertens, ki je postavljena kot 14. nosilka turnirja. Belgijka velja za zelo odločno igralko in prisega, da bo od prvega trenutka šla na polno v dvoboj in bo potrebovala vztrajnost, če se bo želela upirati Belorusinji. Izid v medsebojnih zmagah je 10:2 za Sabalenko.

Posebno zgodbo v Wimbledonu piše Argentinka Solana Sierra, ki je že izpadla v kvalifikacijah in se na glavni turnir uvrstila kot srečna poraženka. To je zanjo sploh prvi nastop v glavnem delu turnirja v Wimbledonu. V osmini finala bo igrala proti 37-letni Lauri Siegemund, sicer tudi diplomantki psihologije. Za igralki bo to prvi medsebojni dvoboj.

Osmina finala: Solana Sierra (ARG) – Laura Siegemund (GER)

Sonay Kartal (GBR) – Anastasia Pavlyuchenkova (RUS)

Aryna Sabalenka (BLR/1) – Elise Mertens (BEL/24)

Linda Noskova (CZE/30) – Amanda Anisimova (USA/13)

