J. D. Vance, nekdanji Trumpov kritik, ki prepričuje že prepričane

40-letni J.D. Vance je julija postal eden najmlajših podpredsedniških kandidatov v zgodovini ZDA, potem ko se je skozi leta prelevil iz kritika v podpornika republikanskega predsedniškega kandidata Donalda Trumpa in njegovih kontroverznih stališč. Med drugim ga zaznamujeta težavno odraščanje v revnem delu ZDA in kasnejše delovanje v poslovnem svetu.

James David Vance se je rodil 2. avgusta 1984 kot kot James Donald Bowman. Starša sta se ločila kmalu po njegovem rojstvu, kasneje pa je še dvakrat spremenil ime, nazadnje leta 2014 po poroki z Ušo Čilukuri – potomko priseljencev iz Indije, ki jo je spoznal med študijem.

Sin odvisnice od mamil, ki gre na Yale

Priimek Vance je prevzel od staršev svoje matere, ki sta ga vzgajala v otroštvu, medtem ko se je sama otepala odvisnosti od mamil in alkohola. Po končani srednji šoli se je pridružil marincem, uniformo je nosil od leta 2003 do leta 2007. Pol leta je služil v Iraku kot častnik za stike z javnostjo in vojni dopisnik, po vrnitvi v domovino pa je leta 2009 diplomiral iz politologije in filozofije.

Leta 2013 je končal študij prava na univerzi Yale, leta 2016 pa izdal knjižno uspešnico Hillbilly Elegy (Hribovska elegija), po kateri so pozneje posneli hollywoodski film in mu za pisanje nadaljevanja ponudili več milijonov dolarjev.

Prijateljstvo z Donaldom Trumpom mlajšim

Hillbilly Elegy je neke vrste avtobiografija, ki opisuje pot iz revščine in odvisnosti od mamil v Middletownu v Ohiu do udobnega življenja v San Franciscu. Knjigo je opazil Trumpov starejši sin Donald Trump mlajši, s katerim sta se nato spoprijateljila.

Vance se je nekoč spraševal, ali je morda Trump novi Hitler, in ga je označeval za prevaranta, zdaj pa je njegov podpredsedniški kandidati. Glede svojih nekdanjih besed o Trump pravi, da se je motil o njem. Foto: Guliverimage

Vance je po letu 2016 deloval kot pravnik in nato kot investitor na področju tveganega kapitala, med drugim je delal za znanega poslovneža Petra Thiela, ob tem pa se vedno bolj resno spogledoval tudi s politiko.

Najprej je grajal Donalda Trumpa

Sprva je sodil med republikance, ki so prisegali, da nikoli ne bodo podprli Trumpa. Leta 2016 je takrat še bodočega predsednika ostro kritiziral, Trumpove podpornike pa označil za bedake. Z leti se je njegovo mnenje spremenilo – leta 2022 je v Ohiu prav s Trumpovo podporo osvojil mandat zveznega senatorja.

Trump ga je letos julija imenoval za podpredsedniškega kandidata, Vance je takrat še kot 39-letnik postal eden najmlajših kandidatov za podpredsednika v zgodovini ZDA. Ima se za pripadnika t. i. postliberalne desnice, ki je neke vrste mešanica populizma in konservativne ideologije.

Nasprotovanje ameriški pomoči Ukrajini

Nasprotuje nadzoru nad orožjem in splavu, nezakonitemu priseljevanju, istospolnim porokam in pravicam transspolnih oseb, po drugi strani pa – precej netipično za republikanca – podpira povišanje minimalne plače, visoke carine na uvoz, boj proti monopolom ter celo povišanje določenih davkov.

Vance je poročen z Ušo Čilukuri, ki je indijskega rodu. Z njo ima tri otroke. Foto: Guliverimage

Glede zunanje politike velja za izolacionista Trumpovega sloga, nasprotuje ameriški pomoči Ukrajini in vpletanju v mednarodne zadeve, razen ko gre za podporo Izraelu. Kot največjo nevarnost za ZDA označuje Kitajsko, zavzel se je tudi za preusmeritev pozornosti zunanje politike iz Evrope v Azijo.

Bo Vance Trumpu prinašal dodatne glasove?

Kmalu po njegovem imenovanju za podpredsedniškega kandidata so se sicer med republikanskimi kongresniki pojavili pomisleki, v kolikšni meri Vance "prepričuje že prepričane" in koliko odločilnih glasov lahko prinese Trumpu. Analitiki so ocenili, da se Trump takrat s temi pomisleki ni ukvarjal in je iskal le poslušnega kandidata, s katerim si deli številna kontroverzna stališča.

Vance namreč med drugim podpira teorijo zarote o ukradenih predsedniških volitvah 2020 in se tako kot Trump ni pripravljen zavezati, da bo sprejel izid volitev, če bodo volivci 5. novembra za predsednico izbrali Kamalo Harris.