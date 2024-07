J. D. Vance v govoru na konvenciji v bran navadnim Američanom

Senator iz Ohia J. D. Vance je v sredinem govoru na nacionalni konvenciji republikanske stranke v Milwaukeeju obljubil, da se bo na položaju podpredsednika ZDA zavzemal za interese delavskega razreda in ne za Wall Street, njegov nastop pa je pokazal, da si ga je Donald Trump izbral za pridobivanje glasov v državah srednjega zahoda ZDA.

V uvodu je spomnil na poskus atentata na Trumpa in ponovil, da je za to odgovorna demokratska retorika, ki nekdanjega predsednika prikazuje kot največjo nevarnost ameriški demokraciji.

Vance hvali poslovneža Trumpa

"Eden najuspešnejših poslovnežev vseh časov Trump ni potreboval politike, ampak je država potrebovala njega," je med drugim dejal in Trumpa opisal kot nesebičnega junaka, ki zaradi ljubezni do Amerike trpi zlorabe, ponižanja in kazenske pregone.

39-letni Vance je med drugim dejal, da je Biden kot politik vlekel napačne poteze na škodo Amerike že, ko je bil sam šele v šoli, in mu pri tem celo skušal naprtiti odgovornost za invazijo na Irak leta 2003, ki jo je sicer sprožil republikanski predsednik George Bush mlajši.

Vance opisal svojo življenjsko pot

V govoru je poudarjal svojo življenjsko pot, ki se je začela v mestu Middletown v Ohiu, in izražal razumevanje za težave, s katerimi se soočajo prebivalci držav srednjega zahoda, ki bodo na letošnjih predsedniških volitvah ključne.

Vanceov govor je potrdil, da si ga je Trump izbral zaradi njegove morebitne privlačnosti za te volivce, poleg seveda zvestobe. Če Trump na srednjem zahodu osvoji Wisconsin ali Illinois in morda temu doda Pensilvanijo, so volitve za demokrata končane.

Vance o Ukrajini

Vance, ki nasprotuje ameriški pomoči za Ukrajino, je med drugim še dejal, da pod Trumpovo vladavino Američanov ne bodo pošiljali v vojne, razen če bo to nujno potrebno, in se bodo posvetili sami sebi.

Tretji dan konvencije je tradicionalno v znamenju predstavitve podpredsedniškega kandidata Ameriki, sicer pa je bila tema govorov nacionalna varnost in zunanja politika pod geslom Naredimo Ameriko znova spet močno.

Je bil Vanceov govor preveč dolgočasen?

Govorniki se teme večinoma niso držali, ampak so poudarjali nasprotovanje nezakonitim priseljencem in visoki inflaciji. Uvodne analize Vanceovega govora na ameriških televizijah pa niso bile navdušujoče. Govor ocenjujejo kot umirjenega in nekateri tudi kot dolgočasnega.

Republikanska konvencija se bo končala danes oziroma v petek zjutraj po srednjeevropskem času, ko bo Trump s svojim govorom sprejel predsedniško nominacijo stranke. Demokrati bodo imeli svojo konvencijo sredi avgusta v Chicagu. Čeprav se krepijo pozivi k odstopu, Biden vztraja pri nadaljevanju kandidature.